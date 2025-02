L-Gante y Wanda Nara se muestran más juntos y con una pareja más consolidada que nunca, y esperan poder seguir haciendo planes juntos. Después de haber pasado unas mini vacaciones en Pinamar, que no salieron como esperaban, tenían planeado viajar a Turquía, para un evento al que la empresaria había sido invitada y planeaba llevar a su novio.

Según contó Luis Perdomo, periodista y amigo de Elián Valenzuela, Wanda esperaba ser acompañada por su amigo Kennys Palacios y su novio, pero uno de sus invitados debió bajarse días antes.

Los viajes de Wanda y L-Gante

L-Gante no podrá viajar con Wanda Nara a Turquía: el motivo

Wanda Nara tiene cerrado un viaje a Turquía para hacerse presente en un evento al que fue invitada y al que planeaba llegar con Kennys Palacios y L-Gante, sin embargo su pareja debió bajarse y esto abrió todo tipo de rumores.

El evento al que la “Bad Bitch” fue invitada coincide con la escapada romántica que planean hacer Mauro Icardi y la China Suárez, por lo que las versiones de un posible encuentro entre los ex esposos y sus novios siguen creciendo.

Pese a esto, ese no es el motivo por el cuál Elián no podrá viajar. El verdadero motivo es el fuerte accidente que sufrió el intérprete en Pinamar donde, por hacer una riesgosa maniobra con un cuatriciclo, terminó por quebrarse ambas clavículas.

Según contó Luis Perdomo, periodista y amigo del cantante, en “Entrometidos”, por NET TV, “las ganas están y está planeado hacer este viaje pero por el momento no está el permiso médico”.

“Puede pasar que Elián no viaje pero las ganas las tiene”, señaló Perdomo. “Esto no depende de las ganas de él, ni de nadie, es del médico, porque no se olviden que, al tener esa fractura, el momento de la presurización del avión puede ser muy heavy, entonces se está evaluando y estamos esperando a ver que dice el médico porque tendría que estar viajando mañana”, agregó.

Además, expresó respecto a un posible encuentro entre Wanda y Elián con Mauro Icardi y la China Suárez, y aseguraron que Estambul es muy grande, por lo que “si se cruzan es porque buscaron encontrarse, salvo que vayan a los mismos lugares”. Y recordó que “el lunes se juega un superclásico que es del club de Mauro y supuestamente dicen que el club quiere que Mauro esté y, por otro lado, me consta que lo han invitado a Elián a presenciar ese partido y están evaluando si ir o no ir”.

El después de la fractura de clavículas de Elián

Pese a las ganas y la organización de la pareja, L-Gante no podrá acompañar a Wanda Nara a Turquía porque no está la autorización médica debido a su reciente fractura en Pinamar.

MVB