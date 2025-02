Cristian Urrizaga, conocido como "Cristian U" por su paso por Gran Hermano, expresó su enojo hacia Marcelo Tinelli por la falta de pagos a los participantes del Cantando 2024. Durante una reciente entrevista en el programa Gossip de Net TV, el mediático se sumó a las denuncias de otros participantes.

El exconcursante no dudó en expresar su malestar, afirmando que la situación se vuelve insostenible cuando se trata de sueldos impagos. Fue por ello que decidió poner su reclamo sobre la mesa apuntando al histórico conductor y productor de los programas de talentos.

Cristian U atacó a Marcelo Tinelli por deberle su sueldo del Cantando

El reconocido Gran Hermano decidió reclamarle su sueldo al conductor de América TV debido a la falta de pago de su sueldo. Al aire en “Gossip” el mediático desató su ira contra él. "Te termina dando bronca porque es el laburo de uno", aseguró Cristian U, quien compartió su experiencia con respecto al atraso en los pagos.

“Yo tengo la suerte de trabajar en varias cosas más, así que no "me cachetea" la economía, pero ¿por qué no me lo pagas?", continuó en reclamo. La falta de respuesta por parte de la producción fue otro de los puntos fuertes en su descargo. "Vos hablas con producción y no hay idea de nada", continuó.

"El sueldo de diciembre es un diez por ciento menos del que me pagarían ahora", reclamó. "¿Por qué tengo que cobrar cuando ustedes quieren, cobrar menos? es un cachetazo al laburo de uno", aseguró el mediático.

Este nuevo reclamo se suma a otras denuncias previas dentro del mismo programa, donde varias personas sufrieron demoras y falta de pagos en sus trabajos. La cifra de trabajadores que aún no habrían cobrado su remuneración del año pasado alcanza las 23 personas. Además, Cristian U destacó el sueldo de diciembre en relación al de ahora perdió un 10% de su valor.

Cristian U defenestró a Marcelo Tinelli por deberle su sueldo del Cantando, ya que él además de ser conductor también es productor del show junto con el Chato Prada. El joven ex participante de Gran Hermano de 44, con los años logró consolidar su carrera en el espectáculo y por desgracia hoy vive una situación angustiante ante la falta de cobro de su sueldo. El mismo participó en el programa junto a Camila Mercado y fueron uno de los dúos más queridos.

