¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Te levantás con una energía inquieta, con ganas de moverte, hablar, buscar nuevas ideas o planes. Pero cuidado con la ansiedad: querés todo ya y eso puede jugarte en contra. Hoy conviene frenar un poco, organizarte y hablar desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu foco está puesto en lo económico y material. Podés sentirte un poco inseguro con temas de plata o con la valoración que recibís. Pero es un buen día para organizarte mejor o pedir un consejo. Venus en Leo te pide que también te valores a vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La Luna está en tu signo, así que vas a estar reactivx, charlatán y con muchas ideas. Puede ser un gran día para comunicar algo importante o avanzar en algo que venías postergando. Pero ojo: no caigas en la dispersión o superficialidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy necesitás un poco de calma. Estás en un momento más introspectivo, como si algo adentro tuyo te pidiera hacer silencio. Escuchá esa voz interna. No es día para grandes decisiones, pero sí para meditar, descansar y mimarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con Venus en tu signo, estás brillando sin querer. Pero eso también puede traer conflictos con personas que no están vibrando en tu misma sintonía. Hoy tenés chances de reconectar con viejxs amigxs o iniciar un proyecto social que te entusiasme.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Marte está en tu signo y eso te da foco, pero también te exige demasiado. Hoy puede haber tensión laboral o con temas de organización. No te cargues todo al hombro, aprendé a delegar y bajá un poco la exigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hay mucha energía mental y eso puede llevarte a sobreanalizar todo. Buscás armonía pero hoy te conviene tomar postura y no dejar que otros decidan por vos. Conectá con tu lado más creativo, puede salir algo copado.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Se mueven temas emocionales intensos. Puede aparecer una charla profunda o un recuerdo fuerte. No le esquives a eso: si lo atravesás, salís con más claridad. También es un buen día para revisar tus vínculos más íntimos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Relaciones y vínculos en primer plano. Hay chances de nuevas conexiones (amorosas o de trabajo) o de aclarar algo con alguien con quien estabas medio colgadx. Evitá prometer más de lo que podés cumplir, que después eso vuelve.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El día se te presenta cargado de tareas y exigencias, pero tenés las herramientas para bancarlo. Eso sí: no te olvides de vos en medio del quilombo. Es un buen momento para retomar hábitos saludables o ajustar tu rutina.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad al palo. Es un día para disfrutar, crear, reírte un poco más y no tomarte todo tan en serio. Si tenés hijxs o sobrinxs, compartí tiempo con ellxs. La energía lúdica está disponible y te recarga.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Puede haber sensibilidad familiar o una necesidad de refugiarte en tu mundo. No está mal cerrar un poco la puerta si lo necesitás. La clave es no quedarte en la nostalgia: transformala en arte o en ternura para quienes querés.