Así es el departamento que Julieta Prandi denuncia que su ex le robó y logró recuperar: ambientes amplios en un exclusivo barrio

Luego de años de conflicto, Julieta Prandi logró recuperar el departamento que denunció que su expareja le había quitado. Con ambientes amplios y ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, la propiedad forma parte de una larga y triste historia entre la actriz y quien fue su marido por casi 10 años.

Después de una extensa disputa judicial, Julieta Prandi volvió a tomar posesión del departamento que formó parte de una etapa compleja en su historia personal. La propiedad, situada en una zona privilegiada de Buenos Aires, refleja momentos claves del vínculo que mantuvo con su expareja.

Según reveló la presentadora en distintas entrevistas, compró el inmueble en los primeros años de su carrera, y explicó que, tras quedar embarazada de su primer hijo, fue parte de la primera estafa que sufrió dentro de su vínculo con Claudio Contardi. A su vez, comentó que la residencia quedó en manos de Ezequiel Matías Contardi, hijo de su expareja.

La situación escaló cada vez más luego de que Julieta Prandi expusiera en distintos medios la denuncia que había realizado por el robo de su departamento. En algunas declaraciones, afirmó que el joven la llamó tras una comunicación televisiva, asegurando que quería devolverle el departamento.

“Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino. Recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento”, reveló la modelo. Sin embargo, días después, el joven habría cambiado de postura y sostuvo que la propiedad le pertenecía.

"Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar. Pero hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver. Me dice que lo que quiera hacer con su papá, que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento”, continuó Julieta Prandi.

Por su parte, la modelo reveló: "Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo”. En las últimas horas, el periodista Pablo Layus, en el programa Intrusos (América TV), comentó que Ezequiel Matías Contardi atravesó un momento complicado cuando "tuvo que devolverle el departamento". Aunque no se confirmaron detalles sobre cómo y cuándo se produjo esa devolución. .

