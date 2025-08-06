La producción de La Voz Argentina se cansó de Luck Ra: "Están hinchados"

Los pasillos de Telefe arden y el escándalo no para de crecer. La etapa de batallas de La Voz Argentina desató una tormenta de críticas, decisiones polémicas y, ahora, un fuego cruzado que pone en el ojo del huracán a uno de los jurados más jóvenes del ciclo: Luck Ra.

La producción de La Voz Argentina se cansó de Luck Ra: los motivos

En el programa Sálvese quien pueda (América), Ximena Capristo soltó una bomba que dejó a más de uno boquiabierto: “A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él. ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”, lanzó sin filtro.

El foco del conflicto, según revelaron en el ciclo, está puesto en la falta de experiencia del cantante cordobés en televisión, lo que estaría generando fastidio en parte del equipo técnico y de producción. “Parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuenta a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto”, detalló Capristo.

Además, sostuvo que los errores de Luck Ra estarían obligando a interrumpir constantemente las grabaciones, lo que complica los tiempos y genera tensión en el detrás de escena. “Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar”, agregó la panelista, revelando una interna que hasta ahora se había mantenido bajo llave.

Todo esto se da en un contexto caliente, donde el jurado ya estaba en la mira por sus decisiones “a sangre fría” en las batallas, en especial por dejar fuera de competencia a dos participantes en una sola noche. Aunque la producción lo respalda por su impacto en redes sociales —según comentó Pepe Ochoa, "está funcionando muy bien en redes y tracciona mucho"—, puertas adentro la situación sería otra.

¿Habrá nuevas tensiones al aire? ¿Luck Ra responderá a estas versiones? Por ahora, en La Voz Argentina reina el silencio, pero los rumores no dejan de crecer en los pasillos de Telefe… y todo indica que la armonía del jurado pende de un hilo.

AM