¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de julio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de julio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía de hoy te invita a bajarle un cambio. Si venís corriendo de acá para allá, tomate un rato para escuchar al otro. En lo laboral, podrían surgir desacuerdos; usá tu diplomacia. En el amor, es un buen día para hablar de lo que sentís sin necesidad de pelear.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a estar más metódico y prolijo de lo normal. Excelente momento para ordenar cuentas o cerrar un trámite que venías pateando. En pareja, se abren charlas profundas. Si estás solo/a, alguien de tu entorno laboral podría despertar tu atención.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Con Marte en tu signo, estás con toda la pila. Cuidado con hablar más de la cuenta o tomar decisiones apresuradas. Buen día para encarar un proyecto creativo. En lo sentimental, dejá que fluya, sin analizar tanto.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Puede que estés un poco nostálgico hoy, con ganas de refugiarte en tu casa o hablar con alguien que extrañás. Aprovechá esa sensibilidad para conectar con lo que realmente necesitás. No es un gran día para discusiones. Escuchá a tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con Mercurio en tu signo, tus palabras tienen peso. Podés liderar, convencer o simplemente brillar sin esfuerzo. Usalo a tu favor en lo profesional. En el amor, evitá imponer tu punto de vista: seducí con sutileza, no con fuerza.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy te vas a sentir en armonía con los detalles, pero también con los afectos. Buen día para poner en orden tus emociones. Si estás en pareja, podés ser el equilibrio que el otro necesita. Si estás solo/a, una charla inesperada puede conectar fuerte.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La Luna en tu signo te pone más perceptivo y receptivo. Excelente jornada para encuentros, reconciliaciones o para cerrar acuerdos con estilo. Vas a estar más encantador que nunca. Acordate de priorizar también lo que vos necesitás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que no estás diciendo, pero que te pesa. Hoy es un buen día para soltar esa tensión. En lo profesional, un malentendido puede traerte dolores de cabeza si no actuás con claridad. En lo afectivo, no te cierres: abrí la puerta, aunque sea un poquito.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Un día con aire fresco para vos. Te sentís con ganas de moverte, aprender algo nuevo o salir de la rutina. En lo social, podés conocer gente copada. En lo amoroso, si estás en pareja, buscá la risa compartida. Si estás soltero/a, ojo con las redes sociales: puede aparecer alguien interesante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo o las responsabilidades pueden ocupar tu mente más de lo deseado. Pero también es una jornada para mostrar madurez emocional. En el amor, un gesto concreto vale más que mil palabras. No te olvides de mimarte vos también.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La Luna en Libra te favorece. Podés tener buenas noticias relacionadas con estudios, viajes o proyectos en equipo. En lo sentimental, alguien diferente a tu estilo habitual puede sorprenderte. Animáte a romper tus propias estructuras.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te vas a sentir muy conectado con el entorno, pero cuidado con absorber emociones ajenas. Hoy es clave poner límites sin sentir culpa. En el amor, es momento de confiar más y temer menos. En lo laboral, podés ser clave para resolver un problema que nadie más ve.