Horóscopo diario: Así será el clima astrologico para este 28 de Abril

Escorpio: aumentan las posibilidades de triunfo en lo que te propongas. Suerte en los juegos de azar. Herencias recibidas. Juicios ganados.

Piscis: lográs vencer tus propias barreras y vivir el amor sin miedos. Te atreves a jugarte por tus sentimientos, aunque no sepas qué le pasa al otro. No tenés nada que perder, y sí mucho que ganar. Géminis: no te quedes con las ganas de proponer o sugerir ideas laborales dentro del trabajo. Con pequeños cambios se pueden obtener importantes avances. Bienestar. Optimismo.

Hoy es Sol Rítmico Amarillo en el Calendario Maya

Dile adiós al pasado, nace a lo nuevo. Mientras sigas mirando hacia atrás, verás solo huellas. Lo nuevo está por venir. Suelta el pasado, vive cada relación, cada experiencia como nueva (verdaderamente lo es), con inocencia y espontaneidad. Haz tu ceremonia privada, tu duelo con el ayer, deja atrás el dolor, invita a la felicidad a tu vida. ¿Quién elige que algo maravilloso pueda ocurrir? Eres el escritor de tu propia historia. Despídete con amor del pasado, da gracias a tu historia personal y déjalo ir. Cierra cada ciclo con armonía. Pon un punto final. Y empieza de nuevo. ¿Te animas?

AFIRMACION DEL DIA

Hoy comienza mi nueva vida.

