¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de julio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de julio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Estás con una energía más introspectiva que de costumbre. Algo te da vueltas en la cabeza y no lo podés soltar. Si es tema de guita o pareja, buscá una charla honesta. No te embalés con decisiones impulsivas hoy.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tus vínculos están en primer plano. Hoy podés sentir que alguien te exige más de lo que podés dar. Bajá un cambio, poné límites con cariño y no te dejes llevar por la culpa. Buen momento para dejar atrás rencores viejos.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

El cuerpo te habla, y si venís pateando temas de salud o estrés, hoy te pega el bajón. Ordená tu rutina, comé mejor y dormí bien. En lo laboral, se activa algo que venía trabado. Eso sí, no quieras hacer todo de una.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy



Tenés ganas de disfrutar, de crear, de sentirte más libre. Pero ojo con idealizar vínculos o proyectos que no te están devolviendo lo que das. Usá esa energía emocional para algo que te inspire de verdad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se mueve el avispero en casa o con la familia. Hay emociones intensas y quizás alguna discusión. No lo tomes como ataque, sino como oportunidad para poner las cosas sobre la mesa. Tu brillo está, pero hoy es más para adentro.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza no para. Tenés mil cosas que querés decir o resolver, pero sentís que nadie te entiende. No te obsesiones con el detalle. A veces, menos es más. Escribí, descargá, y después hablá con claridad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tema guita a la vista. Puede haber gastos inesperados o alguna preocupación por ingresos. Hoy no es día para compras impulsivas. Mejor poné foco en ordenar lo que tenés y planear a futuro. Confianza, que todo se acomoda.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La Luna está en tu signo y te pega fuerte. Estás más sensible, más intuitivo/a y también más reactivo/a. Buen día para cortar con algo que ya no va más. Pero no te encierres: alguien quiere ayudarte, dejate acompañar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés que frenar un poco. El cuerpo y la mente te piden descanso. Venís acumulando demasiado, y hoy puede salir todo junto. No es debilidad, es sabiduría saber cuándo parar. Soñás con algo grande, pero primero cuidate vos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tus metas están cerca, pero te sentís raro con la gente alrededor. Hoy podés tener una charla clave con un amigo o aliado. No te cierres, porque de ahí puede salir una idea nueva o una oportunidad inesperada.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hay tensiones con figuras de autoridad o en lo laboral. Sentís que querés hacer las cosas a tu manera, pero el sistema te tira para otro lado. Paciencia. Demostrá con hechos, no con discursos. Hoy el cambio se hace con estrategia.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te pega el deseo de volar, de cambiar, de empezar algo nuevo. Pero todavía hay algo que te retiene. Hoy es ideal para planificar, soñar en grande y confiar en tu intuición. Una noticia o señal te puede sorprender.