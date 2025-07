Después del escándalo de Mauro Icardi y Natasha Rey, donde la uruguaya lo acusó de haberle escrito en diversas ocasiones, ya estando en pareja con la China Suárez, surgió otro conflicto. Jazmín "La Cuerpo", una figura reconocida en TikTok, sobre todo luego de sus streams con Martín Cirio, reveló chats subidos de tono con el jugador del Galatasaray. Frente a esto, la pareja del rosarino habría tomado cartas en el asunto comunicándose con "La Cuerpo" y le aseguró que iría hasta Turquía para pedirle explicaciones a su novio.

A través de sus historias de Instagram, en su cuenta principal y secundaria, la artista trans reveló chats con Icardi y, en las últimas horas, mostró mensajes que le habrían llegado por parte de la China, pidiendo pruebas y asegurando que viajaría en breve a Estambul para encontrarse con Mauro y tener una conversación.

Los chats de Jazmín con la China

La China Suárez se enfureció con Mauro Icardi y viajaría a Turquía a pedirle explicaciones: "Que me desmienta todo"

Después de las capturas y videos con Mauro Icardi, que dio a conocer Natasha Rey, salieron a la luz nuevos chats entre el futbolista santafesino y la artista musical, Jazmín "La Cuerpo" Salinas. Mediante su cuenta de Instagram, la artista trans reveló capturas de la conversación que mantuvo con el jugador y esto habría enfurecido a la China Suárez. Frente a las pruebas, la actriz le habría escrito a "La Cuerpo" y le habría pedido pruebas concretas para luego dirigirse directo a Turquía y enfrentar a su novio cara a cara.

"No era necesario que se la sigas. O me lo pasabas a mí antes", habría escrito la China a la artista que mantuvo largas conversaciones con el futbolista del Galatasaray. "Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo", continuó y le ordenó a Jazmín que le pasara "todas las capturas" que tenga.

Luego de compartir una historia recomendando a la actriz que se valore como mujer y compartir los mensajes que esta le había enviado, confirmó haber sido "sorora" con Eugenia y le habría compartido las pruebas necesarias para que enfrente a Mauro: "Ya le pasé todo amor. La conciencia muy tranquila amorosa".

No solo esto, sino que aseguró que "hay parte 2 del chat". Si bien aún no hubo una nueva revelación, se espera que la artista musical continúe mostrando conversaciones con la polémica pareja. Pese a que los usuarios de las redes aseguran que se trata de chats fakes, ni el futbolista ni la actriz se expresaron, al contrario de como se comportaron respecto al conflicto con la uruguaya, Natasha Rey, quien terminó por publicar hasta un video íntimo del satafesino.

Luego de los diversos chats y las acusaciones hacia Mauro Icardi, por haber sido infiel a la China Suárez, la actriz estaría, en breve, rumbo a Turquía para enfrentar a su novio cara a cara y ponerle fin a los rumores, o a su relación.

