Horóscopo semanal del 11 al 16 de octubre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 10 al 15 de agosto de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Aries, esta semana la carta del Mago te indica que estás en un momento único de crecimiento, desarrollo y de concentrarte en ser alguien en la vida. No hagas caso a los chismes y evita tu temperamento fuerte; piensa dos veces antes de actuar. Tu mejor día será el 13 de octubre, una jornada cabalística llena de energías positivas; prende una veladora blanca y rézale al Arcángel Miguel. Si no puedes mejorar tus cosas donde estás, cámbiate y busca nuevos rumbos para reinventarte.

Salud: Cuidado con la retención de líquidos, problemas de piernas o dolor de cadera. Mantén la esperanza y sigue haciendo ejercicio. Vuelve a estudiar o toma un curso de leyes, ventas o relaciones internacionales.

Consejo: Aliméntate de la energía del Sol saliendo a caminar por las mañanas para quitarte energías negativas. No lo platiques ni lo divulges; ten metas claras día por día.

Números de la suerte: 08, 14, 50 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y rojo.

Amor y Recomendación: Las cartas españolas (el as de oros y dos de bastos) anuncian un viaje en puerta para negocios o cierre de proyectos. Los ángeles te aconsejan cortar lazos del pasado y tomar decisiones aunque duelan para avanzar con tu inteligencia.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Loco

Tauro, son momentos de madurez y de ver claramente quién te apoya y quién te envidia. Haz una depuración total de amistades, amores y familiares negativos. Tu mejor día es el 12 de octubre, ideal para reuniones de trabajo y fiestas. Evita gastar de más en marcas o apariencias: es tiempo de ahorrar, pagar deudas, sanar tus tarjetas y formar un patrimonio comprando una casa o un auto.

Salud: Tu punto débil es el estómago y una posible hernia; acude al médico ya que podría requerir intervención. Cuida el insomnio y descansa bien por las noches.

Consejo: Administra y estructura tu vida siguiendo la energía del planeta Saturno. Aléjate de vicios como el alcohol o el tabaco.

Números de la suerte: 02, 21, 36.

Colores: Azul y blanco.

Amor y Recomendación: Un familiar te buscará para una boda o cumpleaños. En el amor, busca gente nueva y compatible en lugar de mirar al pasado. Las cartas (siete de bastos y siete de copas) traen juntas laborales para nuevos proyectos y éxito en trámites de migración o legales. Suelta lo que ya no es para ti para recibir bendiciones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Juicio

Géminis, la carta del Juicio indica que vas por buen camino, pisando éxito y triunfos sin miedo al futuro. Tu mejor día será el 14 de octubre, cuando te llegará un dinero extra y podrás realizar cambios en tu casa o un arreglo estético (como tus dientes). El planeta Plutón te traerá recompensas y la oportunidad de recuperar algo que dabas por perdido.

Salud: Cuídate de la ansiedad y la depresión; recuerda que el 90% de lo que imaginas nunca sucede.

Consejo: Modera tus patrones de comportamiento y pensamiento negativo. Se recomienda mudarte de casa o ciudad para renovar tu energía completamente.

Números de la suerte: 28, 33, 45.

Colores: Blanco y verde.

Amor y Recomendación: Tendrás juntas para contratación de personal y proyectos que mejorarán tu economía. Las cartas (cuatro de bastos y el rey de oros) muestran que Dios está contigo; resuelve pendientes de pasaporte, visa, divorcio o pensiones. ¡Créetela y sigue avanzando con tu luz!

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, brilla más que nunca en una semana de mucho trabajo y pendientes atrasados. Tu mejor día es el 12 de octubre, un día cabalístico donde recibirás dinero extra y la invitación a un compromiso importante. Ve preparando tus vacaciones y busca el contacto con el sol, la playa y la naturaleza para reinventarte.

Salud: Cuidado con el insomnio, gastritis y el sobrepensar las cosas; duerme y descansa mejor.

Consejo: No pidas opiniones ni escuches chismes o comentarios negativos que te resten. Usa algo de plata para cortar las malas vibras.

Números de la suerte: 01, 17, 40.

Colores: Azul y rojo.

Amor y Recomendación: El planeta Mercurio rige la comunicación, trayéndote mensajes para un trabajo nuevo o publicidad. Te buscará un familiar cercano para hablar de algún problema de salud o legal al que le darás apoyo. Si estás en pareja, se vislumbra casamiento o embarazo en puerta.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo, conoce, desarróltate y sé un poco más egoísta: pon el "yo primero", piensa en ti, en viajar, operarte o consentirte. Tu mejor día será el 15 de octubre, cuando recibirás dinero extra y llamadas para juntas laborales o asesorías. Salen gastos imprevistos de vehículos o tarjetas, por lo que debes evitar gastos innecesarios y enfocarte en ahorrar.

Salud: Cuida tus ojos, oídos y garganta de bacterias o virus.

Consejo: Deja de ser el "papá o mamá de los pollitos"; quítate responsabilidades ajenas. El planeta Marte te impulsa a moverte y buscar gente compatible para hacer negocios.

Números de la suerte: 19, 30, 44.

Colores: Azul y rojo.

Amor y Recomendación: Estás preparando un viaje para Navidad o principios de noviembre. Las cartas españolas (cuatro de oros y seis de copas) anuncian llamadas y juntas con gente del extranjero para negocios, además de posibles ventas de coche o casa. Manifiesta lo que deseas con energía positiva porque se realizará de inmediato.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Virgo, serás la luz en el camino y encontrarás soluciones a asuntos de tiempo atrás. Soluciona tus problemas legales, de pasaporte, migración, herencias o documentos de propiedades. Tu mejor día es el 13 de octubre; prende una veladora roja o blanca al Arcángel Miguel y pide lo que necesitas. Cómprate un reloj, una joya o un perfume para consentirte.

Salud: Cuida tus riñones, páncreas e hígado tomando más agua, jugos y verduras. Presta atención a tus mensajes en los sueños.

Consejo: Reserva tiempo para ti (mínimo una o dos horas al día) para caminar, hacer ejercicio o estar rodeado de plantas y mascotas. No busques reclamar amores o situaciones que nunca fueron recíprocas.

Números de la suerte: 04, 07, 25.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor y Recomendación: El planeta Venus trae amores nuevos y compatibles. Las cartas (cinco de oros y rey de bastos) indican proyectos con el extranjero y la compra de un vehículo. Visualízate dentro del éxito total, sintiendo que ya lo has alcanzado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Libra, te toca estar arriba y disfrutar al máximo ya que estás celebrando tu cumpleaños. Tu mejor día es el 12 de octubre, cuando recibirás regalos inesperados y una semana llena de felicidad y progreso. Deja fluir las cosas y no te enredes en situaciones negativas.

Salud: Cuídate de dolores en los huesos, espalda baja o cadera tomando vitamina C y haciendo ejercicio.

Consejo: Purifícate con agua bendita y, en el día de tu cumpleaños, estrena algo, córtate el cabello, usa mucho perfume y prende una veladora blanca para asegurar un año excelente.

Números de la suerte: 03, 24, 66.

Colores: Naranja y rojo.

Amor y Recomendación: Recibirás propuestas de matrimonio o amor verdadero. Se te invita a estudiar leyes, inteligencia artificial o unirte a campañas políticas o de gobierno que te dejarán un ingreso extra para saldar deudas. Suelta personas negativas y prepárate para un viaje vacacional.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: As de Copas

Escorpión, el As de Copas marca cambio de casa, de trabajo o de actitud, reinventándote y cortando con el pasado, corajes o deseos de venganza. Tu mejor día será el 14 de octubre, una semana de mucho trabajo y proyectos nuevos. Aléjate de personas envidiosas a las que les gusta provocarte enojos.

Salud: Cuidado con los nervios, el estrés y la angustia; haz un inventario de tu vida para quedarte con lo bueno y desechar lo malo.

Consejo: Regálate o adopta una mascota y busca rejuvenecer con una buena dieta o tratamientos estéticos.

Números de la suerte: 16, 21, 27.

Colores: Azul y blanco.

Amor y Recomendación: El planeta Júpiter trae abundancia y riqueza a tu vida; dile sí al progreso. Te invitarán a salir de viaje al extranjero (ten tu papelería en orden). Las cartas (dos de oros y seis de oros) te recuerdan que si te propones perdonar y olvidar, tu vida cambiará en un instante.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Torre

Sagitario, sigue creciendo, buscando abundancia, estabilidad económica y saldando deudas. Tu mejor día será el 15 de octubre, una semana de mucho trabajo y de retomar el ejercicio. Evita repartir tu energía con varios amores a la vez; toma decisiones firmes y busca relaciones que te sumen.

Salud: Cíñete a cuidar infecciones de garganta, pulmones o virus del medio ambiente.

Consejo: Usa perfume de sándalo o pachuli y viste colores que atraigan prosperidad. Usa tu conocimiento junto a las oportunidades para alcanzar el éxito.

Números de la suerte: 10, 26, 29.

Colores: Naranja y verde.

Amor y Recomendación: Alguien del pasado buscará dar explicaciones; bloquéalos si es necesario. Cuidado con mentiras o traiciones de personas cercanas. La combinación del Sol y las cartas (caballo de bastos y de copas) te conecta con juntas, fiestas y posibles invitaciones a proyectos políticos o de publicidad. Aplica la ley de atracción pensando siempre en positivo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Bastos

Capricornio, el As de Bastos te otorga determinación, crecimiento y estabilidad emocional. No creas en chismes y sé firme en tus metas de ahorro para conseguir un patrimonio y mayor autonomía. Tu mejor día será el 13 de octubre, clave para juntas de negocios y llamadas muy esperadas.

Salud: Cuidado con infecciones de orina, problemas en los riñones o de la piel; visita a tu médico.

Consejo: Infórmate más, toma cursos y no esperes a que las cosas lleguen solas; sal a buscar tu éxito aprovechando tu gran potencial de liderazgo.

Números de la suerte: 11, 33, 40.

Colores: Blanco y negro.

Amor y Recomendación: Si estás en pareja, hay embarazo en puerta; si estás soltero, se acerca un amor verdadero. El Arcángel Rafael te ayudará a sanar cuerpo, mente y espíritu si lo invocas y usas un escapulario o loción protectora (como siete machos o pachuli).

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Diablo

Acuario, la carta del Diablo te pide abrir bien los ojos y madurar sobre con quién te relacionas; haz una depuración de personas tóxicas o envidiosas que te rodean en el trabajo o entorno social y no platiques tanto de tu vida privada. Tu mejor día será el 11 de octubre, ideal para canalizar energías positivas.

Salud: Atiende dolores de espalda baja, riñones o páncreas; duerme mejor y cambia de colchón.

Consejo: Protégete usando agua bendita y un escapulario del Arcángel Miguel. El planeta Mercurio te impulsará en la comunicación y el desarrollo humano.

Números de la suerte: 13, 20, 55.

Colores: Azul y blanco.

Amor y Recomendación: Te regalarán una mascota que te traerá alegría. Un amor del pasado podría buscarte solo por deseo físico; decide sabiamente. Las cartas españolas (as de bastos y cuatro de copas) muestran contratos nuevos y pasión, recomendándote leer bien cualquier documento antes de firmar. ¡Eres un ser sumamente bendecido, créetelo!

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Emperador

Piscis, la carta del Emperador muestra que eres fuerte, determinante y estás creciendo. Es momento de tomar decisiones definitivas sobre tu trabajo, mudanzas o relaciones sentimentales. Tu mejor día será el 14 de octubre. Cuídate de dolores de cabeza o migrañas provocadas por sobrepensar las cosas.