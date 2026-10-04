Horóscopo semanal del 4 al 9 de octubre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 4 al 9 de agosto de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El As de Oros

Aries comienza una semana cargada de suerte y con la posibilidad de iniciar una nueva etapa. Según Mhoni Vidente, es momento de dejar atrás determinadas situaciones y actuar con mayor tranquilidad a la hora de tomar decisiones. El As de Oros anuncia abundancia y nuevas oportunidades para crecer tanto en lo personal como en lo económico. También se vienen dos golpes de suerte.

Salud: Prestá atención al estrés y tratá de bajar el ritmo cuando sea necesario.

Amor: Siempre atraés el amor que deseás, pero tenés que aprender a no controlar los deseos de los demás. Si estás en pareja, evitá los reclamos innecesarios.

Dinero y trabajo: Es una etapa favorable para avanzar y comenzar de nuevo. La abundancia económica estará presente.

Números de la suerte: 34 y 42.

Mejor día: Miércoles.

Color: Naranja y rojo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Carruaje

Tauro tendrá una semana de grandes avances y buena suerte. La carta de El Carruaje marca movimiento y crecimiento, pero para aprovechar esta energía será fundamental tener claras las metas y alejarse de aquellas amistades que no aportan positivamente. Mhoni Vidente recomienda buscar un mayor equilibrio en todos los aspectos de la vida.

Salud: Buscá recuperar el equilibrio y prestá atención al descanso.

Amor: Si estás atravesando problemas con tu pareja, puede ser conveniente tomarte un tiempo. Además, un amor del pasado podría volver a buscarte.

Dinero y trabajo: Es un buen momento para avanzar y enfocarte en tus objetivos personales.

Números de la suerte: 8 y 75.

Mejor día: Jueves.

Color: Amarillo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Emperador

Géminis atraviesa una etapa positiva en la que deberá confiar más en sus propias capacidades. La carta de El Emperador habla de autoridad, determinación y crecimiento. Mhoni Vidente señala que serán días favorables tanto en lo económico como en lo personal, con posibilidades de éxito si apostás por tu creatividad.

Salud: Buscá mantener el equilibrio y no descuidar tu bienestar mientras perseguís tus objetivos.

Amor: Tu seguridad personal será clave para atraer nuevas oportunidades sentimentales.

Dinero y trabajo: El éxito puede llegar a través de nuevas ideas y proyectos. También podría aparecer una entrada de dinero inesperada.

Números de la suerte: 37 y 71.

Mejor día: Lunes.

Color: Naranja.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Cáncer tendrá una semana para volver a brillar y transformar las energías que lo rodean. La carta de La Estrella anuncia renovación, mientras que Mhoni Vidente señala que el signo tiene todo para destacarse en sus relaciones humanas. Además, podría aparecer un nuevo amor con intenciones sinceras.

Salud: Cuidá especialmente los riñones y prestá atención a las señales de tu cuerpo.

Amor: Puede llegar un amor nuevo y verdadero, aunque deberás tener cuidado con las relaciones prohibidas.

Dinero y trabajo: Es momento de moverte, generar cambios y buscar nuevas oportunidades.

Consejo: Si tenés asuntos legales pendientes, tratá de resolverlos cuanto antes.

Números de la suerte: 2 y 69.

Mejor día: Jueves.

Color: Rojo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mago

Leo tendrá una semana en la que deberá confiar en su intuición y animarse a pedir aquello que desea. Según Mhoni Vidente, muchas cosas pueden darse de manera favorable. La llegada de una nueva alineación de Marte potenciará su energía, pero será importante no involucrarse en problemas ajenos.

Salud: Aprovechá tu energía para retomar actividades que te hagan bien.

Amor: Alejate de amistades o vínculos tóxicos y prestá más atención a quienes realmente están a tu lado.

Dinero y trabajo: Es un buen momento para estudiar nuevamente, capacitarte y buscar nuevos objetivos.

Consejo: Sé más generoso con tu familia y cuidate de posibles problemas legales relacionados con el tránsito.

Números de la suerte: 35 y 38.

Mejor día: Jueves.

Colores: Rojo y morado.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Reinventiva

Virgo atraviesa una etapa de transformación y crecimiento. Mhoni Vidente recomienda dejar de darle vueltas a situaciones que ya no se pueden solucionar y comenzar a poner mayor disciplina en la vida cotidiana. También será importante alejarse de las personas que no ayudaron a crecer.

Salud: La disciplina y una rutina ordenada serán fundamentales para sentirte mejor.

Amor: Se viene un amor nuevo. También es momento de soltar una pareja o vínculos que ya no aportan.

Dinero y trabajo: Hay posibilidades de alcanzar una mayor estabilidad económica si te enfocás en tus objetivos.

Consejo: No cuentes todos tus planes y evitá involucrarte en chismes.

Números de la suerte: 6 y 54.

Mejor día: Miércoles.

Colores: Rojo y morado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Justicia

Libra estará arriba durante esta semana después de haber atravesado algunas situaciones complicadas. Mhoni Vidente anticipa nuevas propuestas laborales y cambios importantes que podrían incluso llevar al signo a mudarse de ciudad o de país. Será fundamental animarse a buscar algo más y ser un poco más ambicioso.

Salud: Tratá de mantener el equilibrio emocional y no cargar con problemas del pasado.

Amor: Las nuevas oportunidades también pueden generar cambios importantes en el plano sentimental.

Dinero y trabajo: Podrían llegar propuestas nuevas de trabajo o proyectos que impliquen un cambio de lugar.

Consejo: Confiá más en tus capacidades y animate a ir por aquello que realmente querés.

Números de la suerte: 1 y 14.

Mejor día: Miércoles.

Color: Dorado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Muerte

Escorpio tendrá que enfrentarse a obstáculos que durante mucho tiempo le impidieron avanzar. Según Mhoni Vidente, llegó el momento de preparar documentos, ordenar asuntos pendientes y avanzar hacia los objetivos personales. Además, conocerás personas importantes que podrían ayudarte a crecer.

Salud: Evitá el estrés y las discusiones que puedan afectar tu bienestar.

Amor: Se vienen nuevas ilusiones, especialmente con personas de Acuario o Piscis. El amor verdadero podría aparecer en los próximos días.

Dinero y trabajo: Gente importante puede ayudarte a desarrollarte y abrir nuevas puertas.

Consejo: Recordá que quien se enoja pierde y mantenete alejado de los chismes.

Números de la suerte: 3 y 19.

Mejor día: Miércoles.

Colores: Blanco y azul.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario está entrando en una etapa de crecimiento y madurez. Mhoni Vidente recomienda resolver situaciones negativas que vienen del pasado y dejar atrás esa sensación de pesadez. La espiritualidad también tendrá un papel importante durante estos días.

Salud: Buscá sentirte liviano y liberarte de aquello que te genera malestar.

Amor: Se viene una etapa de amores nuevos y mayores posibilidades de conectar emocionalmente.

Dinero y trabajo: Podrás comenzar a crecer después de resolver determinados asuntos pendientes.

Consejo: Si tenés problemas legales, buscá asesoramiento. También será importante mantener los pies sobre la tierra y no caer en excesos de vanidad.

Números de la suerte: 3 y 4.

Mejor día: Miércoles.

Color: Verde.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Capricornio tendrá una semana para reflexionar y tomar conciencia del camino que quiere seguir. Mhoni Vidente señala que será necesario actuar con madurez y mantener la calma. El ejercicio y una actitud más tranquila ayudarán a atravesar este período.

Salud: Seguí haciendo ejercicio y tratá de bajar los niveles de estrés.

Amor: Se vienen amores nuevos. Además, una persona de Aries, Géminis o Libra podría acercarse con intenciones sentimentales.

Dinero y trabajo: Tendrás una energía extra para resolver problemas que venías arrastrando.

Consejo: Dejá atrás el enojo y aquellas situaciones que todavía te hacen daño.

Números de la suerte: 4 y 66.

Mejor día: Miércoles.

Color: Rojo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Estrella

Acuario continuará brillando, pero tendrá que dejar atrás algunas formas de pensar que le generaban estrés. Mhoni Vidente anticipa comunicación con personas poderosas que podrían ayudarlo a conseguir un nuevo trabajo o mejorar su situación actual.

Salud: Es importante trabajar en aquello que te permita recuperar tranquilidad y bienestar.

Amor: Evitá las peleas, los rencores y las actitudes defensivas.

Dinero y trabajo: Podrían llegar nuevas oportunidades laborales y contactos importantes. El dinero continuará presente.

Consejo: Sé más responsable y no abandones tus objetivos por aburrirte rápidamente.

Números de la suerte: 31 y 76.

Mejor día: Lunes.

Colores: Azul y blanco.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo

Piscis deberá estar atento a las personas que lo rodean y evitar confiar ciegamente en cualquiera. Mhoni Vidente advierte sobre chismes y enemigos ocultos, pero también anticipa nuevas oportunidades y un fuerte magnetismo para atraer relaciones positivas.