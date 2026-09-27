Horóscopo semanal del 27 al 30 de septiembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Aries tendrá por delante una etapa de éxito, logros y avances. El As de Oros señala un momento para dejar atrás las energías negativas, mirar hacia el futuro y comenzar a construir nuevos proyectos. Mhoni Vidente recomienda soltar las situaciones del pasado y perdonarse por los errores cometidos. En el amor, quienes están en pareja continuarán estables, mientras que los solteros deberán sanar el corazón antes de comenzar una nueva relación.

Salud: El bienestar emocional será importante durante estos días. Dejar atrás situaciones del pasado puede ayudar a recuperar tranquilidad y comenzar una nueva etapa con más energía.

Consejo: No te quedes atrapado en aquello que ya terminó. Concentrate en tus objetivos y evitá las energías o personas que puedan desviarte de tus planes.

Números de la suerte: 08 y 20 y 26.

Mejor día: Martes.

Color: Rojo.

Amor: Si estás en pareja, la relación continuará estable. Si estás soltero, primero será necesario reparar el corazón antes de comenzar una nueva historia.

Recomendación: Aprovechá esta etapa para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes y enfocarte en aquello que querés conseguir a futuro.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: La justicia

Tauro tendrá una semana para brillar y avanzar hacia sus objetivos. La llegada de un nuevo trabajo aparece como una de las principales novedades, mientras que también podría surgir una invitación para viajar. Mhoni Vidente recomienda escuchar los consejos de quienes buscan ayudar y mantener una actitud positiva. En el amor, se aproxima la estabilidad que el signo viene buscando.

Salud: Mantener una actitud positiva y evitar el exceso de preocupaciones será importante para atravesar estos días con mayor equilibrio.

Consejo: No te detengas frente a las dudas. Escuchá los consejos que puedan ayudarte y confiá más en tus posibilidades.

Números de la suerte: 7 y 14.

Mejor día: Miércoles.

Color: Rojo.

Amor: Llegará la estabilidad sentimental que tanto buscás. Es un período para abrirte a nuevas experiencias y vínculos.

Recomendación: Prestá atención a las oportunidades laborales y aceptá las propuestas que puedan representar un crecimiento. Si aparece un viaje, Mhoni Vidente recomienda aprovecharlo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

La carta de El Loco marca para Géminis una etapa de maduración y cambios positivos. Será necesario pensar qué se quiere para el futuro y evitar el autosabotaje. Mhoni Vidente anticipa éxito y estabilidad, pero recomienda desprenderse de pensamientos negativos y dedicar tiempo a la meditación. Para quienes están casados, también aparece la posibilidad de un embarazo.

Salud: La búsqueda de tranquilidad y el trabajo sobre los pensamientos negativos serán claves. La meditación puede convertirse en una herramienta para encontrar mayor equilibrio.

Consejo: No te sabotees. Pensá en lo que querés construir y dejá atrás las ideas que te impiden avanzar.

Números de la suerte: 3 y 8.

Mejor día: Jueves.

Color: Azul.

Amor: Las relaciones atraviesan una etapa de estabilidad. Para quienes están casados, Mhoni Vidente señala la posibilidad de un embarazo.

Recomendación: Aprovechá los cambios positivos para madurar, proyectar tu futuro y tomar decisiones con mayor seguridad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

La carta de La Estrella señala una etapa de brillo, crecimiento y transformaciones para Cáncer. Mhoni Vidente recomienda dejar atrás el drama y tomar la iniciativa para conseguir aquello que se desea. También advierte sobre posibles traiciones de amigos y anticipa una revelación que permitirá ver determinadas situaciones con mayor claridad. Además, se producirán cambios en el ámbito laboral.

Salud: Evitar el estrés y las situaciones dramáticas será fundamental. Buscar actividades que generen bienestar puede ayudar a recuperar el equilibrio.

Consejo: Confiá en tus capacidades y no permitas que los problemas de otras personas condicionen tu crecimiento.

Números de la suerte: 5 y 21.

Mejor día: Viernes.

Color: Verde.

Amor: Será un período para dejar atrás conflictos y concentrarte en aquello que realmente te hace bien.

Recomendación: Prestá atención a las personas de tu entorno, especialmente a quienes no demuestran verdadera lealtad. En el trabajo, animate a aceptar los cambios que aparezcan.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

El Mundo llega para Leo con un mensaje de confianza y crecimiento. Mhoni Vidente señala que el signo debe reconocer su fortaleza y aprovechar su pasión para alcanzar sus objetivos. También recomienda cortar con aquellas personas que no acompañan su crecimiento y generan infelicidad. Se vienen cambios positivos y una etapa de buena suerte.

Salud: El bienestar estará relacionado con la capacidad de alejarse de situaciones que generan malestar y recuperar la confianza personal.

Consejo: Creé en vos mismo y no permanezcas en vínculos que no acompañen tu crecimiento.

Números de la suerte: 9 y 33.

Mejor día: Lunes.

Color: Blanco.

Amor: Si una relación ya no genera felicidad ni acompaña tu crecimiento, será momento de replantearla.

Recomendación: Aprovechá los cambios positivos para buscar aquello que necesitás y abrirte a nuevas oportunidades.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: 2 de Copas

Virgo será uno de los pilares de su entorno durante estos días y tendrá una etapa de crecimiento. Mhoni Vidente anticipa reuniones laborales y oportunidades para demostrar la capacidad de administrar y hacer negocios. También señala que un amor del pasado podría reaparecer, aunque recomienda no regresar a una relación que generó problemas. Será un buen momento para salir de casa, despejar la mente y cambiar de look.

Salud: Salir de la rutina y realizar actividades fuera de casa puede ayudar a despejar la mente y renovar las energías.

Consejo: No vuelvas a situaciones sentimentales que ya demostraron ser conflictivas. Mirá hacia adelante.

Números de la suerte: 1 y 15.

Mejor día: Martes.

Color: Blanco.

Amor: Un amor del pasado podría intentar regresar, pero Mhoni Vidente recomienda no retomar ese vínculo.

Recomendación: Aprovechá tu capacidad para administrar y hacer negocios. Las reuniones laborales pueden abrirte nuevas posibilidades de crecimiento.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: Caballo de espadas

Libra deberá prestar atención a las personas que puedan actuar en su contra. Mhoni Vidente habla de la necesidad de limpiar las energías y señala que llegará dinero extra. También será un buen momento para resolver asuntos pendientes y asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, recomienda tener cuidado con los pleitos y evitar discusiones innecesarias.

Salud: Evitar conflictos y situaciones de tensión será importante para conservar el equilibrio durante estos días.

Consejo: No te involucres en peleas innecesarias y prestá atención a las personas que te rodean.

Números de la suerte: 2 y 8.

Mejor día: Miércoles.

Color: Rojo.

Amor: Será importante evitar discusiones y priorizar los vínculos que aporten tranquilidad.

Recomendación: Aprovechá la llegada de dinero extra para resolver asuntos pendientes y avanzar en proyectos personales.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

La Torre anuncia para Escorpio una etapa de construcción y recompensa. Mhoni Vidente señala que llegará ese premio que el signo estaba esperando y que predominará una energía positiva. También será una semana para resolver asuntos laborales y personales. La abundancia estará presente, por lo que recomienda aprovecharla para pagar deudas. En el amor, surgirán nuevas ilusiones.

Salud: Dejar atrás sentimientos negativos ayudará a transitar esta etapa con mayor bienestar y energía.

Consejo: No cargues con emociones del pasado. Aprovechá la energía positiva para resolver aquello que tenés pendiente.

Números de la suerte: 4 y 19.

Mejor día: Jueves.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Se vienen nuevas ilusiones y posibilidades sentimentales.

Recomendación: Si llega dinero extra, aprovechá la oportunidad para ordenar tus finanzas y pagar deudas antes de asumir nuevos compromisos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Fuerza

La carta de La Fuerza anticipa para Sagitario momentos exigentes, pero también la energía necesaria para superar los obstáculos. Mhoni Vidente señala un crecimiento económico y una etapa de mejora personal. Además, advierte que el amor y la amistad no deben comprarse y anticipa una recompensa durante estos días.

Salud: Será importante administrar correctamente la energía y evitar desgastarse en situaciones que no aportan.

Consejo: Confiá en tu propia fortaleza y no intentes conseguir afecto o amistad a través de cuestiones materiales.

Números de la suerte: 12 y 40.

Mejor día: Viernes.

Color: Naranja.

Amor: Los vínculos deberán construirse desde la autenticidad y no desde intereses materiales.

Recomendación: Mantené la perseverancia frente a los desafíos y aprovechá las oportunidades de crecimiento económico que puedan aparecer.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: 4 de Oro

Capricornio atraviesa una etapa de maduración y crecimiento. Mhoni Vidente señala que es un momento para tomar decisiones con valentía y alejarse de las personas que no aportan nada positivo. También recomienda no involucrarse en problemas ajenos y tener cuidado con los chismes y las intrigas. En el amor, aparecen nuevos encuentros. Además, un familiar podría pedir ayuda económica.

Salud: Evitar el estrés provocado por problemas ajenos y mantener una mayor tranquilidad será importante durante estos días.

Consejo: Sé cuidadoso con lo que contás y con las personas a las que les confiás información personal.

Números de la suerte: 13 y 30.

Mejor día: Martes.

Color: Verde.

Amor: Se vienen encuentros con personas nuevas que pueden despertar interés sentimental.

Recomendación: Tomá las decisiones que consideres necesarias para tu felicidad, pero mantenete al margen de chismes, intrigas y conflictos que no te pertenecen.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

La Rueda de la Fortuna marca para Acuario una etapa de crecimiento y recuperación. Mhoni Vidente señala que las situaciones negativas quedaron atrás y recomienda mirar hacia adelante. También habla de un milagro esperado y aconseja mantener el ejercicio, respetar las horas de descanso e invertir en uno mismo. En el plano económico, continuará llegando dinero y aparecerá un amor nuevo.

Salud: Mantener la actividad física y respetar las horas de sueño serán dos aspectos centrales para cuidar el bienestar.

Consejo: Dejá atrás las situaciones negativas y trabajá en tu amor propio.

Números de la suerte: 11 y 25.

Mejor día: Miércoles.

Color: Rojo.

Amor: Se viene un amor nuevo para Acuario.

Recomendación: No destines todos tus recursos a otras personas: también es momento de invertir en vos, darte algún gusto y renovar tus energías.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: 4 de bastos

Piscis tendrá que continuar avanzando sin detenerse. Mhoni Vidente señala que las buenas energías acompañarán al signo y que llegará una recompensa económica. También recomienda dejar atrás los celos, mantener la discreción y no contar todos los proyectos o asuntos personales. En el amor, se vienen nuevas oportunidades, mientras que la abundancia aparece como uno de los temas centrales de estos días.