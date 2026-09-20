Horóscopo semanal del 20 al 25 de septiembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 20 al 25 de septiembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Aries tendrá una semana para recuperar la tranquilidad y avanzar hacia una mayor estabilidad emocional. Mhoni Vidente señala que el signo debe cuidarse de las malas energías y de personas que podrían afectar su bienestar. También aparecen oportunidades relacionadas con el dinero, nuevos proyectos, viajes y posibles cambios de vivienda.

Salud: Presta atención a la piel y a posibles infecciones. La recomendación es realizar una consulta médica para controlar cualquier molestia.

Consejo: Evita las malas energías, utiliza perfume como protección y mantén en reserva tus nuevos proyectos. También es un buen momento para capacitarte en liderazgo.

Amor: La relación de pareja puede atravesar una etapa estable. Si aparece alguien del pasado, la recomendación es no volver a caer en una situación que ya generó problemas.

Números de la suerte: 02, 11 y 76.

Recomendación: Enciende una veladora roja el 21 de septiembre y enfócate en cerrar ciclos. También puedes considerar iniciar un negocio, cambiar de casa o avanzar con un proyecto laboral.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Tauro deberá controlar los impulsos y evitar los malos entendidos, especialmente en el ámbito laboral. Se avecinan días de mucho trabajo, reuniones y posibles reajustes. También puede aparecer una oportunidad para incrementar los ingresos.

Salud: Cuida especialmente el estómago y los intestinos. Mhoni Vidente recomienda mantener una alimentación equilibrada y continuar con la dieta.

Consejo: Evita discusiones y no te dejes llevar por pensamientos que puedan generar conflictos. Para protegerte de las energías negativas, lleva contigo un limón verde y una rama de canela.

Amor: Puede aparecer un amor inesperado o regresar alguien del pasado. Quienes están en pareja podrían atravesar conversaciones relacionadas con separación o pensión alimenticia.

Números de la suerte: 31, 22 y 09.

Recomendación: Aprovecha las reuniones laborales para prepararte ante posibles cambios y continúa con tus cursos de idiomas. El miércoles será un día favorable para jugar tus números de la suerte.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Géminis entra en una etapa de maduración y cambios positivos. La carta de El Loco invita a pensar en el futuro y dejar atrás pensamientos que puedan generar autosabotaje. Según Mhoni Vidente, será una semana de estabilidad y buenos resultados.

Salud: Evita los excesos y presta atención a los hábitos que puedan perjudicarte. La actividad física puede ayudarte a canalizar la energía del signo.

Consejo: Sé precavido con tus pertenencias y evita involucrarte en problemas que no te corresponden, especialmente en cuestiones legales.

Amor: Será una semana favorable para conocer personas afines. Para quienes están casados, puede haber una reconciliación o una solución a problemas de pareja.

Números de la suerte: 02, 33 y 51.

Recomendación: Enciende una veladora blanca el 20 de septiembre y utiliza un jabón de coco durante tres días como parte del ritual que propone Mhoni Vidente. También puede ser un buen momento para tramitar un crédito o cambiar de automóvil.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

La carta de La Estrella anuncia una semana de brillo, crecimiento y cambios. Mhoni Vidente recomienda dejar atrás los dramas, confiar en las propias capacidades y animarse a tomar decisiones. También anticipa movimientos laborales y nuevas oportunidades.

Salud: Cuida especialmente los riñones y el hígado. La recomendación es reducir el consumo de carnes rojas y alcohol.

Consejo: Controla lo que dices y evita involucrarte en chismes. Mantén tus planes en reserva hasta que estén concretados.

Amor: Quienes están en pareja podrían recibir una sorpresa amorosa. Los signos Libra, Sagitario y Capricornio aparecen como compatibles.

Números de la suerte: 05, 44 y 21.

Recomendación: Enciende una veladora azul fuerte el 21 de septiembre y lleva contigo un escapulario como elemento de protección. También será conveniente resolver deudas y trámites pendientes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo tendrá que confiar en sus capacidades y utilizar su fuerza para alcanzar sus objetivos. La carta de El Mundo habla de cambios positivos y de la necesidad de alejarse de aquello que no acompaña el crecimiento personal.

Salud: El cansancio y el estrés pueden hacerse presentes. También se recomienda prestar atención a las articulaciones y evitar esfuerzos excesivos.

Consejo: Organiza mejor tu tiempo y no dejes las responsabilidades para último momento. Protege tu energía y evita absorber los problemas de otras personas.

Amor: La relación de pareja continuará favorablemente. Si existe una persona que no acompaña tus proyectos o tu crecimiento, será momento de replantear el vínculo.

Números de la suerte: 14, 33 y 09.

Recomendación: Realiza un baño con agua bendita, un poco de sal en grano y jabón neutro durante tres días como parte del ritual recomendado por Mhoni Vidente. También puedes renovar tu imagen y ocuparte de asuntos pendientes como pagos o trámites.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Virgo atraviesa una semana especialmente favorable en materia económica y laboral. Al encontrarse en plena temporada de cumpleaños, Mhoni Vidente recomienda aprovechar la energía para celebrar, iniciar proyectos y pedir aquello que se desea conseguir.

Salud: El páncreas y los huesos aparecen como puntos a los que conviene prestar atención. También será importante mantener una buena alimentación y realizar actividad física.

Consejo: No permitas que las envidias o los malos deseos de otras personas interfieran con tus planes. Aprende a soltar el rencor y evita cargar con emociones negativas.

Amor: Una persona que se encuentra lejos podría acercarse con intenciones de establecer una relación más seria. También puede aparecer alguien de Piscis o Libra.

Números de la suerte: 23, 19 y 26.

Recomendación: Enciende una veladora roja y realiza un baño con flores blancas y esencia de pachulí para limpiar las energías negativas, según la recomendación de la vidente. También será favorable organizar reuniones, eventos o proyectos relacionados con gastronomía.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Juicio

Libra estará enfocado en mejorar su situación económica y podría comenzar a pensar seriamente en emprender. La semana también estará marcada por decisiones relacionadas con el hogar, los negocios y las relaciones sentimentales.

Salud: Presta atención al estómago y los intestinos. Mhoni Vidente recomienda mantener una vida más saludable.

Consejo: No confíes demasiado rápido en nuevas parejas y evita contar detalles de relaciones anteriores. También recomienda protegerse de personas que puedan tener malas intenciones.

Amor: Llegará un nuevo interés sentimental, posiblemente de Piscis o Aries. La clave será dejar atrás las historias anteriores para comenzar una nueva etapa.

Números de la suerte: 31, 22 y 07.

Recomendación: Enciende una veladora blanca el 21 de septiembre y lleva contigo una cruz de plata o madera como elemento de protección. También puede ser un buen momento para solicitar un crédito y comenzar un negocio.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

La Torre representa para Escorpio un período de transformación y reconstrucción. Según Mhoni Vidente, el signo está construyendo algo importante y puede recibir una recompensa o alcanzar una mejora económica. Será una semana para resolver asuntos laborales y personales.

Salud: Presta atención a la espalda y las piernas. Es recomendable realizar actividad física sin excederse.

Consejo: No cargues con sentimientos negativos y aprende de los errores. Evita involucrarte demasiado en problemas familiares.

Amor: Pueden surgir nuevas ilusiones. Para quienes están en pareja, será importante prestar atención a posibles conflictos sentimentales.

Números de la suerte: 06, 55 y 41.

Recomendación: Enciende una veladora roja el 20 de septiembre y utiliza un listón rojo con tres nudos en el tobillo derecho como ritual de protección, de acuerdo con la predicción.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Fuerza

Sagitario tendrá que utilizar su fortaleza para superar momentos exigentes. La carta de La Fuerza anuncia crecimiento económico y la posibilidad de recibir una recompensa durante estos días.

Salud: Será conveniente prestar atención a la alimentación y comenzar o mantener una rutina de ejercicio. También puede ser necesario realizar una consulta odontológica.

Consejo: No intentes comprar el cariño de otras personas. Confía en tu propio valor y evita reaccionar impulsivamente.

Amor: Hay nostalgia por una persona que está lejos o con quien existe poca comunicación. Mhoni Vidente recomienda fortalecer el vínculo y buscar mayor cercanía.

Números de la suerte: 05, 44 y 12.

Recomendación: Aprovecha los cambios laborales o académicos para aprender algo nuevo. También puedes comenzar un curso relacionado con el arte, la moda o alguna actividad creativa.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Capricornio tendrá que tomar decisiones importantes y dejar atrás situaciones que ya no aportan. Mhoni Vidente señala que será un período de madurez y aprendizaje, con oportunidades laborales y económicas.

Salud: Cuida la espalda y el estómago. Evita el exceso de comidas picantes y alcohol.

Consejo: No compartas demasiado tus proyectos y mantente alejado de chismes e intrigas. Es importante elegir cuidadosamente a las personas que forman parte de tu entorno.

Amor: Puede aparecer una relación nueva y con posibilidades de estabilidad. Los signos Tauro, Géminis y Escorpio aparecen como posibles parejas compatibles.

Números de la suerte: 09, 71 y 22.

Recomendación: Realiza un baño con manzana y esencia de canela el 19 de septiembre, según la recomendación de Mhoni Vidente. También será favorable comenzar un negocio, tomar cursos de idiomas y revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

La Rueda de la Fortuna marca para Acuario una etapa de crecimiento y movimiento. Mhoni Vidente recomienda dejar atrás los pensamientos negativos y aprovechar las oportunidades que comienzan a aparecer.

Salud: Cuida el sistema digestivo y presta atención a problemas de reflujo o molestias intestinales. También se recomienda revisar los hábitos alimenticios.

Consejo: No permitas que las presiones laborales o las envidias te afecten. Aprende a decir que no y evita asumir responsabilidades que no te corresponden.

Amor: Es momento de superar una relación del pasado. Puede surgir un nuevo romance con alguien de Piscis o Aries.

Números de la suerte: 14, 29 y 07.

Recomendación: Considera retomar los estudios o comenzar un curso. También es buen momento para ponerse al día con las deudas y revisar el automóvil, especialmente frenos y neumáticos.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Torre

Piscis tendrá una semana importante para avanzar en proyectos personales y laborales. La predicción señala oportunidades económicas, nuevos planes y la posibilidad de resolver problemas que venían generando preocupación.