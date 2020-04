Nutrición en cuarentena: lo que no debés dejar de hacer

Desde Caras Digital te contamos algunos puntos importantes que no podés dejar de tener en cuenta a la hora de alimentarte. La extensión de la cuarentena obligatoria es un hecho y mantener una rutina nutritiva es fundamental para la protección del sistema inmunológico. Tras un diálogo con la nutricionista Dahiana Leiva, te proponemos apuntar las siguientes recomendaciones para estos días de aislamiento.

No olvidar la hidratación: quizás por pasar más horas dentro de la casa, estamos constantemente con el mate y no nos damos cuenta que dejamos de lado algo tan vital como consumir agua. La Guía Alimentaria para la Población Argentina aconseja el consumo de 2 litros al día, lo que equivale a 8 vasos.

Tratar de no saltear comidas: es común que en este tipo de situaciones alguna de las más imortantes no las hagas por diferentes motivos como levantarse tarde y perder el desayuno o comer todo el tiempo ya sea por aburrimiento o ansiedad. Al respecto, la profesional explica que las principales comidas no deben dejar de hacerse y aquello incluye al desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Un desayuno saludable, indica la experta en alimentación, debe incluir un lácteo descremado, algun alimento con fibra (puede ser una fruta), así como también los grupo de cereales como pan, galletitas, copos o mix de cereales. "Aprovechemos la oportunidad de que no tenemos que levantarnos a las apuradas porque debemos llegar rápido a algun lugar", resaltó Leiva.

Planificación de ideas de menúes: resulta útil para mantener un orden alimenticio hacerlo cada cuatro o cinco días. De esta manera se podría diseñar una lista y aprovechar esa oportunidad de ir al supermercado comprando de manera consciente, sano y sin descuidar el bolsillo.

¿Qué alimentos no pueden faltar en el carrito?

Frutas y verduras. Entre más variedad de colores, más opciones de vitaminas y minerales se ingieren. Son prácticas y se pueden utilizar como postre, colaciones o como un "picoteo saludable". Se recomiendan: 3 porciones de frutas por día y 2 de verduras.

Carnes rojas y blancas. Elegir los cortes magros, aquellos que no presentan tanta grasa intramuscular, siempre retirando la grasa visible.

Lácteos. Leiva sugiere tres fracciones al día; una porción puede ser un vaso de leche descremada, un pote de yogur light o 1 trozo pequeño de queso descremado. De esta manera estamos aportamos calcio, muy necesario para la vitalidad de huesos y e importante en todas las edades.

"Un postre de esos que nos encantan pero que nos solemos privar por las kilocalorias, una o dos veces por semana no esta nada mal", agregó la nutricionista siempre y cuando se modere la cantidad. No olvidar realizar actividad física, cualquier juego que lleve a la movilidad cuenta como entrenamiento.