Artista Marcela Sambucetti

CREDITO CARAS

Marcela, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me gustaría contarte que cosas me llevaron a ser quien soy actualmente. Mi primera carrera fue Arquitectura. Siempre me ha gustado el arte, la creación, el diseño. Y desde chica se me dio la pintura sin ningún esfuerzo, y quizás por eso tampoco le di valor.

Me gusta la música y estudié y me recibí de cantante. Y además, me encanta leer libros motivacionales.

Todo esto me ha acompañado por años, sin saber cómo unirlo, o a que darle prioridad, hasta que apareció en mi vida el Coaching Ontológico. Estudié y certifiqué como Coach, y ahí se ordenó todo.

Observé que todo lo que hice era necesario para entender que, en mi vida, el hilo conductor era la creatividad, y la posibilidad de acompañar a otros en su autodescubrimiento. Entendí que para eso lo primero era descubrirme. Y para hacerlo más real decidí hacer la experiencia sobre mí misma y trabajar en la expansión de mi libertad creativa.

Por otro lado, con la idea de generar un producto rentable decidí enfocar, como centro de mi experiencia, en la pintura. Así fue como empecé a pintar de manera constante, con los conocimientos que ya tenía, e incorporando nuevos aprendizajes. Me fui entusiasmando, y la idea se transformó en Visión, y empezó a atravesarme, convirtiéndose en aventura. Allí apareció la pasión. ¡La pasión por aprender, por experimentar con cosas nuevas, por emocionarme creando y por crecer al crear!

Poder compartir toda esa pasión, para motivar a otras personas, le dio un plus a mis propias ganas.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

La arquitectura y el interiorismo están siempre porque amo crear espacios. La finalidad es incluir el arte a través de las pinturas. Que sea un valor agregado en el diseño de los espacios.

¿Qué te diferencia en el rubro?

Sumar todos mis intereses en un concepto global de creatividad. En la actualidad es una visión que estoy creando y viviendo. Empecé en este ejercicio creativo sin pensar que podía convertirse en algo mucho más grande que pintar cuadros. Un trabajo de diseño personal y profesional, que me da la capacidad para transformarme y transformar.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Navegar en el mundo del arte me da la posibilidad de ver la creatividad en mí, desde un lugar que nunca había experimentado. Descubrí algo que no sabía que tenía y quiero saber hasta donde puedo llegar.

Datos de contacto:

Instagram: marcelasambuceti.arte

Mail: [email protected]

WhatsApp: 15 5623-3957