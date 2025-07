Arquitectura personal y sensitiva

CARAS

¿Cómo das comienzo a un proyecto, con un cliente?

Diseñar una casa, o un espacio para alguien o una familia, requiere de mucho conocimiento previo de las personas que lo habitan, del entorno inmediato, de factores económicos…, es importante clarificar el qué para proceder y desarrollar el cómo.

Establecer la dosis precisa de innovación que debe caracterizar a la propuesta, “la más audaz e innovadora solución de diseño se fundamenta en el respeto por el HÁBITO….

Es necesario conocer toda la información que nutre previamente al proyecto (habitantes, entorno físico, contexto social, suelos clima etc) y principalmente ponerse en los zapatos del usuario. Trabajar mancomunadamente con la información, el comitente, el proyecto y la realidad.

Para empezar a diseñar, elabore un cuestionario muy personal, en donde el cliente me cuenta sus deseos, sus expectativas, su modo de habitar, sus preferencias estéticas, etc.

Siempre trato de proponer la más alta calidad formal pensando en el momento, pero también hacia adelante, el diseño debe poder soportar el paso del tiempo con dignidad, es necesario proyectar en el sentido temporal más allá de los tiempos efímeros de la moda, cada propuesta debe sentirse como parte de un entorno cultural más amplio.

¿Cómo sigue el proceso de diseño y luego el proceso constructivo?

Una vez analizado todo lo que explique anteriormente, empezamos a pensar en un programa de usos y funcionalidad, eso empieza a determinar un esquema, luego se transforma en un objeto más formal, hasta lograr una volumetría, que luego se pone en concordancia con los demás aspectos técnicos de una obra de arquitectura, instalaciones, estructura etc,

Cada detalle en el proyecto responde a lo que previamente el cliente soñó, por ejemplo, el uso de una bañera o ducha al exterior sin que nadie te vea, y a cielo abierto., eso nos da como resultado baños con patios propios, algo muy personal, con una calidad espacial que genera una sensación única.

¿Es para vos la arquitectura un arte más?

Sí, la arquitectura es un hecho constructivo, y artístico a la vez, y por supuesto debe poder emocionar a la persona que la visita o la habita, considero que no hay frontera alguna entre el arte, la industria, la escultura, la pintura, la arquitectura, todo es uno.

Esta es mi manera de pensar, desde una joya, una casa, un espacio, un edificio, no hay fronteras para materializar una idea, y que esta exprese más allá de lo formal o estético, que sea una experiencia, que genere emociones.

Datos de contacto:

Lauradelpiccolo.com

Instagram: lauradelpiccoloarq

Mail: [email protected]