Bougies Bombón: La magia de las velas artesanales

Maria, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Nació de casualidad, al terminar la pandemia y cuarentena me encontraba sin trabajo y bastante afectada a nivel físico y emocional. Siempre me gustaron las artesanías, y seguía diferentes apps de este estilo, un día, vi una foto de vela gourmet y me enamoré. Durante varios meses busqué información porque en el país no estaban muy vistas ni había tantos insumos para poder fabricarlas, practiqué, probé fórmulas, diseñé mis modelos y cuando me sentí segura del producto, abrí mi página Bougies Bombón.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En la actualidad mantengo el catálogo de productos y tres diferentes cursos.

La página fue creciendo rápido y la demanda de cursos también, tanto que en los primeros seis meses mil personas ya lo hicieron a nivel nacional e internacional. La excelente respuesta se debe a su diagramación, diseñados como a mí me hubiese gustado aprender y brindando un acompañamiento respondiendo todas las dudas que surgen de quienes lo realizan.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Con el fin de que mi marca se instale cada vez en más hogares siempre dedico mucho tiempo a la búsqueda, investigación, tendencias y pruebas para crear productos originales relacionados con el diseño y las fragancias. Me gusta mucho motivar a quienes desean emprender a través de los cursos y creo que no hay mejor forma que mostrando cuánto se puede innovar en el rubro.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Los diseños originales, la calidad de la materia prima y los detalles de terminación, crear a partir de un recuerdo, un postre, un lugar, siempre intento destacarme desde ese lado. Ser curiosa y autodidacta también, porque eso me lleva a lograr productos exclusivos como lo hice con mi “BOUGIE MOUSSE” una crema para aromatizar con quemadores u hornitos única en Argentina. Además de muchas otras técnicas que tengo en desarrollo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me enfocaría en organizar mejor mis tiempos. Posicionar la marca no es fácil, sobre todo en sus inicios y al no querer dejar pasar ninguna oportunidad no nos damos cuenta de separar trabajo y descanso, siendo que ambos tienen el mismo nivel de importancia. Hoy dejo mi teléfono laboral el viernes a la noche para volver a encenderlo el lunes y es un gran logro entender que nada grave va a pasar y cuanto nos llena de energía disfrutar una comida, una salida, una conversación. la familia.

Datos de contacto:

WhatsApp: 1131989603

Instagram: @bougies.bombon