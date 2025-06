Cómo un vestido de novia dio vida a French Coffret

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios en el emprendimiento?

FRENCH COFFRET nació cuando quise guardar mi vestido de novia. Un vestido confeccionado con mucho amor y dedicación. Cuando busqué la manera de preservarlo, encontrar una caja adecuada en Argentina fue imposible, por lo tanto, mi vestido terminó en una caja de cartón común.

Ese fue el disparador del proyecto. ¿Cómo podía ser que en Argentina no existieran cajas diseñadas para estas prendas tan significativas?

Mi búsqueda me llevó hasta Londres, donde encontré este tipo de cajas. Sin embargo, traer un artículo tan grande desde allá no era viable. Fue entonces cuando me embarqué en la investigación para replicar un producto similar, pero con las mismas prestaciones y la calidad.

El camino inicial no fue sencillo; encontrar los materiales adecuados fue un desafío constante. Justo cuando el proyecto comenzaba a tomar forma, un nuevo trabajo me obligó a pausarlo. Pero el destino tenía otros planes. Ahí es donde entra Érica, quien había vivido una situación similar con su propio vestido. Cuando Érica vio el proyecto en marcha, su reacción fue inmediata y llena de entusiasmo: "¡Esto explota!". Con esa chispa y energía contagiosa, comenzamos a darle forma juntas a French.

Mientras Érica aporta eficiencia, organización y prolijidad, yo me encargo de los detalles, aportando un toque romántico y personal a cada diseño.

¿Cuál fue el resultado de esa combinación?

Fabricamos cajas realizadas con papel impermeable y cartón premium para preservar prendas delicadas como vestidos de novia, ropa de bebé o zapatos. Nuestros diseños exclusivos permiten almacenar la prenda y sus accesorios, manteniendo todo en un solo lugar. Incluimos guantes, papel de seda y packs antihumedad para una óptima conservación.

¿Qué otros productos les gustaría fabricar?

Cajas para varios rubros además de los que ya ofrecemos… para vestidor, para sombreros y cajas exclusivas para diseñadores.

Las cajas son robustas y duraderas, a futuro buscamos expandirnos también a fabricar para Latinoamérica.

¿Qué convierte a FRENCH COFFRET en una propuesta innovadora?

La calidad y materiales utilizados de nuestras cajas, además de la originalidad de los diseños. No existe algo igual en el mercado argentino. No vas a encontrar una caja preparada con un kit de preservación ni tampoco con la calidad y grosor de cartón y papel que utilizamos nosotras.

Datos de contacto:

Instagram: @frenchcoffret

Facebook: French Coffret

[email protected]

www.frenchcoffret.com

1159426217

116456-2111