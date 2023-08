Cómo iluminar tu hogar con estilo y funcionalidad: los consejos de Nido Arquitectas.

CREDITO CARAS

¿Alguna vez te detuviste a observar la iluminación de tu casa? ¿Pensaste en como impacta la iluminación de cada espacio en tu vida?

Muchas personas viven en casas o departamentos con la iluminación inadecuada y no saben que eso podría estar afectando su bienestar cotidiano.

Cuando comenzamos un nuevo proyecto le damos vital importancia a este tema. Nos interesa que las personas que vayan a vivir en los espacios que diseñamos se sientan cómodas y felices, y eso se debe en gran parte a la iluminación.

La iluminación artificial de una casa no sirve únicamente para poder ver de noche. No solo es la luz de techo que se prende cuando se quiere entrar a un ambiente. Es mucho más que eso. Es poder generar diferentes efectos y escenografías según la hora del día, la actividad que necesites realizar o el humor que tengas. No es lo mismo iluminar un espacio para trabajar, que para leer o para meditar.

Por ejemplo, no es lo mismo llegar a tu casa después de un día agotador de trabajo y encender la única luz general de techo, que llegar a tu casa y encender las luces led de la garganta en el cielorraso que son más cálidas y tenues, y te ayudan a relajar y distenderte.

También a la hora de hacer home-office en algún espacio de tu casa, lo ideal es tener la iluminación adecuada para ese trabajo. Si quisieras sentarte a leer, no da igual tener una luz de velador amarilla y difusa, a tener una lámpara con luz neutra focal que haga que puedas ver con claridad y no se te canse la vista.

En la cocina, generar diferentes efectos de iluminación es esencial para poder disfrutarla en cualquier momento del día, ya que es el espacio de la casa en el que toda la familia pasa más cantidad de tiempo generalmente. Allí se suelen realizar diferentes actividades como cocinar, comer, tomar algo, reunirse con amigos, etc. Y lo ideal es tener un efecto de iluminación para cada una de esas actividades! Para cocinar se utilizará con más frecuencia la tira led bajo la alacena para poder ver lo que se está cocinando. Para comer se utilizará una luz puntual sobre la isla. Y para tomar algo con amigos después de la cena se utilizará la luz led debajo de los muebles y la luz led de garganta. De esta forma se genera un ambiente más chill, óptimo para la ocasión.

La iluminación también se puede utilizar de forma decorativa por ejemplo en los muebles. Una estantería con objetos decorativos ya se viste por sí misma si instalamos iluminación led en cada uno de los estantes. También existen diversos artefactos de iluminación colgantes que pueden servir para darle protagonismo a la mesa de comedor o al núcleo de escaleras.

De esta forma, utilizando diferentes efectos de iluminación podemos crear espacios más versátiles, que se puedan usar para diferentes actividades en el transcurso del día, y que ayuden a sentirse en paz y armonía.

Junto a este escrito te dejamos imágenes de varios de nuestros proyectos para que puedas observar como aplicamos los diferentes tipos de iluminación en cada ambiente, cada uno con su propia impronta y estilo. ¡Esperamos que te guste!

