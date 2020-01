CT Arquitectura: construyendo sueños y logrando realidades

Recibida en la Facultad de Arquitectura UAI de Rosario, con Medalla de Oro por el mejor promedio, y reconocimiento con cuadro de Honor al mejor promedio por parte de Punto Biz, municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe, entre otros, la arquitecta y diseñadora de interiores Camila Tavella lidera CT Arquitectura.

“Como tesis realicé un trabajo de Rehabilitación Urbana, Preservación y Reactivación de Carlos Pellegrini, que es la localidad en donde vivo. Plantee un programa de ciudad como un indeterminado, formado por diversos espacios y edificios, donde el objetivo es evitar la generación de espacios residuales y de desuso, integrando las áreas afectadas por las construcciones urbanas abandonadas, introduciendo espacios de movilidad como parte del paisaje y generando una estética industrial. Creo que mantener la huella que el tiempo ha dejado en estos espacios es la clave, la ley que hay que respetar, para darle identidad al campo”, explica Camila.

¿Se han puesto en marcha ideas y proyectos de su tesis?

Tras este proyecto de renacionalizar espacios abandonados, unir puntos separados de la ciudad y reactivar zonas olvidadas, en conjunto con la Comuna de Carlos Pellegrini comenzamos a poner en marcha algunas de las ideas y proyectos que van dando forma este plan urbano.

Entre algunos de los proyectos, generamos un boulevard de 650m que permite reactivar un sector periférico de la ciudad uniéndolo a una de las avenidas principales y proponiendo en toda su extensión, caminos urbanos, senderos, mobiliarios urbanos, accesibilidad, espacios verdes, calles adoquinadas, etc.

También creamos una serie de instalaciones urbanas que funcionan como puntos de unión de la trama de la ciudad. Todos estos proyectos apuntan a una arquitectura que está sujeta al cambio, al movimiento, al uso que le dé la gente, no tiene certezas, ni seguridades, no es estática, sino que está dispuesta a mutar, a dejar lugar a la incertidumbre de lo real. Debemos tener en cuenta que las soluciones ya se encuentran dadas en el lugar, solo hay que direccionarlas y acompañarlas.

¿El estudio, además de trabajar por ciudades más densas, más verdes y más atractivas y habitables, también se enfoca en proyectos integrales y de dirección de obra de viviendas unifamiliares o locales comerciales?

Sí, por supuesto, y también remodelaciones y reformas, entre otras.

Hacemos hincapié en generar diseños que sean integrales y sistémicos, donde todo funcione en conjunto y esté pensado desde el principio, adecuándonos a las necesidades de los clientes. Es por ello que estamos incorporando el diseño de jardines y urbanismo de espacios, para crear espacios utilitarios o de esparcimiento que mejoraren la calidad de vida del cliente, permitiéndoles encontrar armonía entre los elementos que conforman el paisaje.

¿Realizan proyectos a distancia?

Lo hacemos, generalmente, en viviendas unifamiliares. Utilizamos mucho la herramienta de imágenes 3D para mostrar los proyectos, obteniendo una mejor visualización por parte del cliente. La vivienda unifamiliar hoy simboliza muchas cosas, es el sueño más grande del ciudadano contemporáneo, es nuestro espacio privado por excelencia, y quizás el único espacio donde realmente somos quienes somos. Tanto es así, que la responsabilidad de crear este espacio tan íntimo de una persona o una familia se convierte en nuestra obsesión.

No se trata de conseguir un estilo en particular, sino el estilo particular del cliente. Es muy importante entender a quién está destinado el espacio, materializar estas ideas y luego debemos priorizar el diseño, elegir los materiales, determinar soluciones técnicas, etc. Buscamos aprender a escuchar al usuario y observar su comportamiento para que nuestras propuestas puedan moldear el espacio que siempre soñaron. Como estudio nos proponemos crear un vínculo con el cliente, acompañándolo en todas las etapas de diseño y construcción de una vivienda, con el objeto de crear una experiencia agradable.

Nos encargamos de brindar un servicio completo, desde el proyecto, la construcción, el interiorismo y paisajismo. A raíz de este objetivo, junto con la diseñadora Emilí Dealbera fundamos un estudio de decoración y diseño: CE Studio Design, que se encarga de conseguir los objetos y muebles perfectos para cada espacio y cada vivienda.

A partir de la interpretación de gustos y estilo del cliente, creamos una paleta personalizada de colores y materiales que se aplican en la totalidad del proyecto, logrando así que cada elemento tenga relación con el todo. También contamos con una marca propia de muebles, Fresca Diseño, la cual nos permite brindar proyecto integral.

Para contacto: Marcos Paz 671, Carlos Pellegrini, Prov. de Santa Fe. Mail: arqcamilatavella@gmail.com. Tel.: (03401) 15596250.

