El arte como destino: de la cordillera patagónica al corazón de Mendoza

CONTENT CARAS DECO

En este relato en primera persona, la artista y docente Sandra Martelossi repasa su trayectoria de más de tres décadas: desde la fundación de un espacio emblemático en Comodoro Rivadavia hasta su actual propuesta en Mendoza, donde fusiona la restauración, las técnicas decorativas y la identidad vitivinícola local.

por Sandra Martelossi

Mis inicios se remontan a 1990, cuando descubrí la pintura decorativa. En una época en la que innovar requería un gran esfuerzo, me capacité con profesoras que venían del extranjero trayendo las últimas tendencias. Lo que comenzó en la intimidad de casa creció de a poco, transformándose en el Taller del Sol, en Comodoro Rivadavia, un espacio enorme y vibrante por el que pasaban más de 350 alumnas por semana, con una amplia oferta de artesanías y oficios para aprender y desarrollar.

Más allá de lo aprendido, mi fortaleza es enseñar; soy docente de alma. Me apasiona dar clases y compartir todo lo que sé, sin guardarme nada, convencida de que lo que uno guarda no crece. El cálido intercambio hizo que mis clases fueran una ventana al mundo laboral: la gran mayoría de las profesoras que hoy dirigen sus propios talleres en la región se formaron junto a mí.

Para mí, la importancia del arte va mucho más allá de lo estético. A lo largo de los años, he sido testigo de cómo esta actividad actúa como un bálsamo, ayudando a salir de situaciones difíciles a nivel espiritual y personal.

El taller se convierte en un refugio íntimo donde el alma se reencuentra, sonríe y se sana.

Hoy, instalada nuevamente en mi Mendoza natal, la historia se reinventa. Continúo mi legado ofreciendo talleres de técnicas decorativas, restauración y arte a pedido. Fiel a mi espíritu innovador, propongo una experiencia única: combinar la pintura con el arte de hacer vinos, fusionando nuestras pasiones en una vivencia inolvidable.

El arte me ha demostrado que las texturas y los colores no solo embellecen los espacios, sino que sanan y transforman vidas. Si sentís el deseo de crear, regalarte un momento tuyo o renovar tu energía, te invito a sumarte a aprender cualquier expresión artística, créeme….te salva el alma.

Sandra Martelossi

IG: @sandra.martelossi / @ladomanda.mza

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Contacto: +54 9 261 3362532