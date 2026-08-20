La historia de amor de Yayo y su esposa, Claudia: 40 años juntos, mudanza sin un peso y el sacrificio para criar a sus hijos

Yayo Guridi y su esposa, Claudia Viqueira, comparten una vida marcada por la constancia y el esfuerzo, con más de cuatro décadas de unión. La pareja se sostiene desde sus primeros pasos en Córdoba hasta la consolidación de su familia en Buenos Aires. A lo largo de los años atravesaron mudanzas y desafíos que fortalecieron su vínculo, siempre priorizando la crianza de sus hijos y el trabajo compartido. Esa historia refleja un recorrido de compromiso y dedicación que acompaña cada etapa de la carrera del humorista.

40 años juntos y apoyo constante: La increíble relación de Yayo y su esposa, Claudia

Yayo Guridi y su esposa, Claudia, construyeron juntos un camino que comenzó en su juventud y se fortaleció con el tiempo, atravesando mudanzas, desafíos y el compromiso de criar a sus hijos en un entorno de trabajo y dedicación. La pareja supo sostenerse en momentos de incertidumbre y consolidar una vida familiar que se convirtió en el eje de su historia. Hoy, esa unión sigue siendo parte esencial de la trayectoria personal y profesional del humorista.

Yayo Guridi

El artista, nacido en Córdoba en 1965, desde joven mostró una doble faceta. Primero se formó como economista en la Universidad Nacional de Córdoba y tiempo después como humorista, destacándose en bares y escenarios. En ese camino siempre estuvo acompañado por su amor de la adolescencia. Juntos construyeron una vida marcada por la confianza y el esfuerzo compartido. En 1993, juntos se mudaron a Buenos Aires con sus hijos, Camila y Joaquín, aun siendo pequeños. La familia llegó “con lo puesto”, enfrentando una etapa difícil en la que el sacrificio fue fundamental para sostener la crianza y el hogar.

La experiencia, donde se destacó la entrega de Claudia, consolidando un vínculo que se fortaleció con los años y que se convirtió en el pilar de la vida de Yayo Guridi. Según narró el propio humorista, la pareja atravesó momentos de incertidumbre, discusiones y desafíos, como cualquier matrimonio, pero siempre mantuvo la convicción de seguir adelante. El actor reconoció en distintas entrevistas que el apoyo de su esposa fue clave para que pudiera dedicarse de lleno a su carrera artística, incluso cuando las oportunidades eran escasas y el futuro parecía incierto.

Yayo Guridi, Claudia Viqueira y su familia

Esa fortaleza compartida permitió que la familia se mantuviera unida y que cada paso estuviera acompañado por la confianza en el otro. Con el tiempo, esa dinámica se transformó en una base sólida para enfrentar los cambios que llegaron con la mudanza. Con el tiempo, el artista se consolidó como uno de los humoristas más reconocidos del país. Su participación en Videomatch y luego en Sin Codificar lo convirtió en un referente. En entrevistas, recordó cómo Marcelo Tinelli inicialmente dudó de su talento, pero gracias a la creatividad y la perseverancia logró ganarse un lugar.

De Villa María a Buenos Aires: La vida de Yayo y su esposa, Claudia: esfuerzo, humor y familia

En 2024, en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Yayo Guridi reveló que la relación con Claudia Viqueira inició en la infancia, cuando aún estaban en el colegio, en Villa María. Desde entonces compartieron una vida en común con hijos y una nieta que se convirtió en parte esencial de su historia. En la charla, reconoció que desde 1982, "En el colegio, en Villa María, allá por 4º grado". “Ya a esta altura es más una socia de la vida”, comentó.

Yayo Guridi, Claudia Viqueira y su familia

A lo largo de los años, la pareja atravesó momentos duro que siempre enfrentaron con la misma unión. En este contexto, destacó que se conocen profundamente, “mucho más ella a mí”, y que esa complicidad se mantiene vigente con el paso del tiempo. “Hemos compartido hijos, una nieta, nos queda mucho por andar todavía”, sostuvo, reflejando la unión que los caracteriza. Esa continuidad refleja cómo el vínculo se adaptó a cada etapa que les tocó vivir.

La llegada de Ámbar, su nieta, abrió un mundo inesperado para Yayo Guridi y Claudia Viqueira. El humorista comentó que tiene una remera personalizada con un dibujo hecho por ella a los cuatro años. Para él, ser abuelo fue una sorpresa que le permitió descubrir una relación distinta, marcada por la complicidad y el afecto cotidiano. “Ya somos amigotes, compinches”, expresó, al describir cómo la ve y cómo esa cercanía le permitió construir un lazo especial.

Claudia Viqueira y su hijo

Yayo Guridi y su esposa, Claudia, sostienen una vida compartida que se extiende por más de 40 años, marcada por decisiones que los llevaron de Córdoba a Buenos Aires y por el esfuerzo constante de criar a sus hijos en un entorno de trabajo y dedicación. La pareja consolidó un camino que combina familia y trayectoria profesional, manteniendo la misma unión que los acompañó desde sus primeros años y que continúa siendo parte esencial de su historia.

VDV