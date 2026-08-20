La historia de Sofía Gala y Julián Della Paolera, el padre de su hijo: un casamiento que duró días y dos proyectos de vida diferentes

Sofía Gala y Julián Della Paolera compartieron una historia que comenzó de manera inesperada y que se transformó en una relación cargada de cariño en poco tiempo. La unión se fortaleció con la familia que formaron juntos, aunque las diferencias personales y profesionales terminaron definiendo caminos separados. Años después, la relación sigue siendo parte de su recorrido, marcada por un hijo en común y por la manera en que cada uno continuó con sus proyectos individuales.

La increíble historia que compartieron Sofía Gala y Julián Della Paolera: Un hijo en común y un matrimonio que duró días

Sofía Gala y Julián Della Paolera iniciaron su relación en un contexto cercano y cotidiano, cuando la actriz comenzó a vincularse con el músico en un ámbito donde los dos compartían tiempo. El acercamiento se dio rápidamente y, en poco tiempo, decidieron apostar por un vínculo formal que se mantuvo alejado de las cámaras. Ambos compartían un perfil bajo, lo que marcó el tono de la relación desde sus primeros pasos.

El vínculo entre los artistas avanzó con el correr de los meses y, en 2012, la pareja se casó en una ceremonia íntima. El casamiento fue breve y discreto, reflejando la intención de mantener la vida privada en un plano reservado. Poco después, consolidaron aún más su unión con la llegada de su hijo Dante, lo que representó una etapa de gran felicidad y compromiso compartido.

Sofía Gala y Julián Della Paolera

Durante ese período, Sofía Gala combinaba su vida personal con un crecimiento sostenido en el cine, el teatro y la televisión, mientras que Julián Della Paolera continuaba enfocado en su carrera musical. Integrante de la banda Victoria Mil, el músico mantenía un perfil bajo y se dedicaba a proyectos artísticos que lo vinculaban con la escena independiente. La pareja parecía complementarse, aunque con el tiempo las diferencias se transformaron en un desafío.

A pesar del amor y los proyectos compartidos, la relación no logró sostenerse en el tiempo. A pocos meses de haber pasado por el altar, la pareja decidió separarse, sorprendiendo a su entorno. Con el paso de los años trascendió que uno de los principales motivos tuvo que ver con la forma de encarar la vida y la relación. Ambos atravesaban momentos personales y profesionales distintos, lo que generó un desgaste paulatino.

Los caminos separados y el hijo que marcaron la relación de Sofía Gala y Julián Della Paolera

Tras la ruptura, en 2018, Sofía Gala continuó consolidando su carrera artística, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de su generación. Su participación en películas, obras de teatro y proyectos televisivos la posicionó como una figura destacada dentro de la cultura argentina. Por su parte, Julián Della Paolera siguió vinculado al mundo de la música, lejos de la exposición mediática.

Dante, el hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera

El perfil discreto del músico lo mantuvo en un lugar reservado, dedicado a proyectos artísticos y a la vida cotidiana. La diferencia en la manera de encarar la vida pública y privada fue uno de los aspectos que marcó el rumbo distinto de ambos después de la separación. A más de siete años de aquel final, lograron reconstruir sus vidas y mantener una relación cordial, enfocada en el bienestar de su hijo, Dante.

La decisión de priorizar al niño, sumado al respeto y el cariño compartido, marcaron un nuevo rumbo para Sofía Gala y Julián Della Paolera a pesar de su separación. En este contexto, su relación es recordada por un casamiento breve y por los proyectos de vida distintos, junto con la llegada de un hijo que los mantuvo conectados. Con el paso del tiempo, cada uno siguió adelante con sus objetivos, sosteniendo la cordialidad como base de una relación que se mantiene vigente en la crianza.

Sofía Gala

Sofía Gala y Julián Della Paolera atravesaron una etapa marcada por un casamiento breve y proyectos de vida distintos, que derivaron en la separación. A más de siete años de aquel final, ambos reconstruyeron sus caminos y mantienen una relación cordial enfocada en la crianza de su hijo Dante. El respeto mutuo y la decisión de priorizar el bienestar familiar sostienen un vínculo marcado por la paternidad.

VDV