Sofía Morgan: arquitectura con identidad para transformar espacios y experiencias

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Para Sofía, la arquitectura es mucho más que proyectar una obra: es comprender a las personas, sus necesidades y experiencias, pero también el contexto y el impacto que cada intervención genera en su entorno.

Formada como arquitecta en Mendoza, en 2013 dio un paso fundamental con la creación de Morgan Milia, junto al estudio de branding y comunicación de Guillo Milia. Desde allí desarrolló una mirada multidisciplinaria sobre la arquitectura comercial, entendiendo que un hotel, restaurante, clínica o bodega puede convertirse en la materialización de una marca y su concepto.

El objetivo es transformar esa identidad en una experiencia inmersiva que aporte valor y contribuya al desarrollo de negocios sostenibles y rentables. En paralelo, creó MOS, su estudio de arquitectura residencial, donde lleva esa misma visión a una escala más íntima: viviendas pensadas desde la identidad, el bienestar y la forma de habitar.

Una metodología para anticipar la experiencia

Su diferencial se expresa actualmente en el Método Umbral, una forma de trabajo que busca anticipar cómo será la experiencia de un espacio antes de que exista. Para ello incorpora visualizaciones hiperrealistas que permiten recorrer virtualmente los proyectos, tomar decisiones y ajustar detalles antes de comenzar la construcción.

Transparencia, rigor, excelencia y compromiso personal son algunos de los valores que atraviesan cada proyecto. “Más que construir más, me interesa construir mejor”, sostiene.

En ese sentido, uno de los grandes desafíos de la arquitectura actual es crear espacios con identidad en un contexto donde muchas propuestas tienden a parecerse. Para Morgan, belleza, funcionalidad, creatividad, contexto, bienestar y sustentabilidad deben formar parte de una misma mirada.

Una mirada hacia los próximos proyectos

Actualmente desarrolla un complejo de diez departamentos para alquiler turístico, una vivienda en Valle de Uco con espíritu de hotel boutique y distintos proyectos residenciales. Desde Morgan Milia también trabaja en nuevos cafés, un bar y un complejo de oficinas.

Su propósito es continuar diseñando y construyendo proyectos con identidad, calidad y sustentabilidad, pensando no solo en cómo queremos vivir, sino también en la Mendoza que queremos construir.

Contacto: 261 418-4306

Instagram: @mos_sofiamorgan_arq | @sofimorgan