Tiziano Gravier rompe el silencio con CARAS: "Me cuestan las relaciones a largo plazo"

Desde que nació no pudo abstraerse de una genética familiar que le inculcó el amor por el deporte y lo introdujo en la esfera mediática por la reputación que su madre construyó en la moda internacional. Tiziano Gravier (24) recuerda que a los tres años ya esquiaba y que de chico también practicó fútbol, tenis, rugby, surf y natación.

Tiziano Gravier, protagonista de una nueva generación que combina deporte, estudio y moda.

“Tengo memorias de la nieve de muy chico, y en casa crecimos con el deporte muy presente. A mí me dio muchas herramientas y una coordinación distinta para todo, si lo tomás como un juego es una manera divertida de llevar una vida sana”.

Segundo en orden generacional de los cuatro herederos que concibieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, “Tizi” jugó hasta sus 17 años al rugby en el SIC, donde atesora varias vueltas olímpicas en quince y seven. A la par de la ovalada se destacaba en el esquí, y en el 2019 tuvo que tomar una decisión necesaria: consciente de que no podía con los dos deportes a la vez, la proximidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana y lo exigente que se ponía el rugby lo inclinaron por el esquí.

Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026

En esos juegos de invierno del 2020 en los Alpes suizos obtuvo un diploma olímpico por su séptimo puesto en el Super-G, y a partir de ahí la montaña pasó a ser su mejor amiga...

“Hace dos años que compito en el circuito Copa del Mundo, una Fórmula Uno del esquí con los cien mejores del mundo. Lo mío es el esquí alpino, el que bajás la montaña esquivando banderitas. Hay cuatro modalidades y lo que varía entre una y otra es la distancia de las banderas y la velocidad a la que vas. Yo me especializo más en Slalom Gigante, tenés curvas cada 25 metros y vas a unos 90 kilómetros por hora, es la categoría en la que salí vigésimo sexto en los últimos Juegos de Invierno. También hago Super-G, en la que llegamos a los 130 kilómetros por hora. Es más veloz y fui 28° en los últimos juegos”, explica a modo introductorio quien logró, con ese vigésimo octavo lugar, el mejor resultado histórico de un argentino en dicha prueba olímpica.

Tiziano Gravier, el esquiador que eligió el alto rendimiento y lleva el legado de Valeria Mazza

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que hizo del esquí su gran pasión, construyó una carrera en el alto rendimiento y ya compite en el circuito de la Copa del Mundo. En una charla con CARAS, habló de su vida como deportista profesional, su vínculo con la moda y el legado de su familia.

—¿Su madre sufre cuando lo ve volar a esas velocidades?

—Y sí, sufre como loca... Con el rugby no le pasó tanto, lo tiene más naturalizado por Ale (que también jugó en el SIC) y porque de chica vio mucho rugby en Paraná. A ella le gusta esquiar, pero le llaman mucho la atención las velocidades, aunque cada vez creo que sufre menos. Yo le explico que me entreno todo el año para hacer esas bajadas y que estoy preparado. Siempre hay un cierto riesgo que es parte del deporte, y se sufre más de afuera que de adentro...

Además del deporte, Tiziano mantiene un vínculo con la moda que heredó de su madre.

—¿Cómo es su vida de esquiador profesional?

—Los meses de abril, mayo y junio hago pretemporada física en Buenos Aires. De julio a principios de octubre compito en la Argentina y Chile, y de noviembre a marzo el circuito en el Hemisferio Norte. Serán unos seis o siete meses que me los paso en la nieve, con entrenamientos que comienzan muy temprano complementados con gimnasio a la tarde y análisis de video para ver lo que hicimos en pista. Es sacrificado, pero se disfruta.

—¿Qué parte de ese sacrificio roza lo incómodo?

—A mí me cuestan más los viajes, son muy pocas las veces en las que te podés quedar más de dos semanas en el mismo lugar. Parecemos nómades de un lado para el otro, a veces te pasa que llegás y te toca irte a los dos días. A la mañana nos levantamos a las cinco o a las seis, si comenzás a entrenar a las siete mínimo tenés que levantarte dos horas antes para estar bien despierto. En la alta competencia siempre te van a tocar situaciones un poco incómodas, hay que tratar de estar lo más cómodo entre todas las incomodidades que hay.

Tiziano Gravier pasa 7 meses al año afuera por el esquí y estudia Negocios Digitales.

—¿Qué repercusiones le generó su actuación olímpica?

—A partir de esos juegos en Italia me escribe gente que no conozco y que me transmiten mucho cariño y afecto. Esa masividad me sorprendió, yo me preparé a full y hacía cuatro años que tenía esos juegos en la cabeza, pude demostrar que los argentinos podemos competir en un deporte donde mandan otros países. Me sorprende que me escriba gente que quiera informarse o saber sobre el mundo del esquí competitivo, es muy positivo eso.

—¿Cómo hace para compatibilizar el deporte de alto rendimiento con los estudios?

—Cuando terminé el secundario en casa me dijeron que algo tenía que estudiar. Busqué entonces hacer las dos cosas a la vez, y la Universidad de San Andrés tiene un programa especial para deportistas federados que representen al país. Nos facilitan el tema de las faltas y nos cambian las fechas de exámenes, y así pude ir llevando mi carrera con el esquí. Estoy casi terminando Licenciatura en Negocios Digitales, me quedan unas materias y espero terminar en diciembre.

Caption

—¿Qué lugar ocupa la moda en su vida?

—Por el lado de mamá una parte de mi corazón está simbólicamente ahí, por el cariño a su carrera y a lo que es ella. Hice dos o tres desfiles acá en Buenos Aires y algunos trabajos con marcas o campañas, me suma como complemento y me divierte hacerlo cada tanto para despejar la cabeza del deporte. Bien hecho creo que suma, para desfiles mi contextura física y mi cuerpo de deportista no ayudan. Me pasó que algunas prendas no me entran de piernas o de hombros.

—¿Lo condicionó en algo ser el hijo de una figura pública como Valeria Mazza?

—La figura de mamá no es algo que me moleste, para nada, me da orgullo por la carrera que hizo y lo bien que le fue. De chico no entendía mucho por qué nos seguían los fotógrafos, y ahí mis padres hicieron un buen laburo explicándonos las ventajas y desventajas que vienen con nacer en una casa pública. Ale es muy de hablarnos de estos temas sin ningún tabú, hay que entender que en algunas cosas somos afortunados y en otras estamos en desventaja. Pero nada grave, hay que saber manejarlo.

—¿Es familiero? ¿Extraña cuánto pasa tantos meses lejos de su hogar?

—Somos una familia grande, de seis, y de chico nos movimos muy en bloque. Ahora con Balthazar (27) en Madrid y yo seis o siete meses fuera de casa, cuando podemos estar los seis juntos se disfruta mucho, como pasó en estos últimos JO. Fui más de extrañar cuando viajaba entre mis 15 y 17 años, me perdí por eso la fiesta de graduación y el viaje de egresados, en esas épocas sí me costaba irme.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier con Taína, Balthazar y Benicio alentando a Tiziano.

—¿Cómo está su corazón? ¿Está en pareja?

—Estoy soltero y muy bien, en un momento muy dedicado al mundo del esquí, me cuesta un poco generar una relación a largo plazo. Igual estoy abierto a lo que se presente.

—Al vivir tantos meses afuera, ¿se enamoraría de una extranjera?

—No cierro ninguna puerta, aunque lo ideal sería formar una familia acá en la Argentina. Pero si la vida nos lleva para otro lado, será lo que tenga que ser...

Fotos: Julio Ruíz