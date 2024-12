El viaje creativo de Lole Home: Diseño y pasión en cada detalle

CREDITO CARAS

Lorena Guardamagna, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Lole Home surgió en un momento de cambio y crecimiento, tanto personal como profesional. Durante la pandemia, encontré la oportunidad para dar forma a un proyecto que reflejara mi pasión por la decoración y el interiorismo, intereses que me acompañan desde muy joven.

Desde el inicio, tuve claro mi objetivo de crear una marca propia de productos decorativos, y no dudé en emprender en este mundo tan amplio y enriquecedor. Este proyecto no solo me permitió desarrollar mi creatividad, sino también acercarme a las personas a través de diseños únicos y personalizados.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Inicié mi camino profesional con la venta de productos decorativos, la mayoría con diseño y fabricación propia. Desde el principio, supe que no quería limitarme únicamente a la comercialización de productos; tenía claro mi deseo de estudiar y perfeccionarme. Esto me llevó a incursionar la carrera de Diseño de Interiores.

A pesar de haber enfrentado pausas en mi formación, principalmente debido al nacimiento de mis dos hijos y situaciones familiares. Igualmente logré avanzar con mis estudios y mi formación. Hoy me siento profundamente orgullosa de ello. La formación me permitió adquirir conocimientos profundos sobre el diseño y las herramientas técnicas necesarias para desarrollarme en este ámbito. El uso de programas de diseño para planos y representaciones en 2D y 3D son competencia tecnológicas valiosas para el desarrollo profesional en este campo en el que la clave es la creatividad y el estilo.

¿Qué objetivos tienes por delante?

Uno de los principales desafíos que tengo por delante es seguir capacitándome y cumplir con las expectativas de los clientes, manteniendo siempre mi sello personal.

También quiero consolidar mi marca como una referencia en diseño personalizado, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que se alineen con los nuevos estilos de vida.

¿Cuál son tus diferenciales en el rubro?

Mi enfoque laboral es personalizado permitiendo flexibilidad para trabajar con clientes de distintas provincias, adaptándome a sus necesidades. Además de diseñar productos y espacios únicos, ofrezco asesoramiento mediante video llamadas, lo que permite estar cerca de mis clientes en todo momento.

Cada proyecto está pensado para reflejar la personalidad y los objetivos de quienes confían en mí, priorizando siempre la calidad, la funcionalidad y el diseño exclusivo que caracteriza mi trabajo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tuviera la oportunidad de comenzar nuevamente, me enfocaría en delegar ciertas tareas desde el inicio para poder concentrarme más en el diseño y la creatividad, que es lo que realmente me apasiona. También buscaría invertir más tiempo en la formación continua y en herramientas digitales desde temprano, ya que hoy sé lo valiosas que son para optimizar mi trabajo, especialmente cuando colaboro con clientes a distancia. Sin embargo, cada paso, con sus desafíos y aprendizajes, ha sido esencial para el crecimiento de mi marca y mi carrera.

Datos de contacto:

Celular: 2954-360015

Instagram: lolehome.ok

Mail: [email protected]