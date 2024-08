En esta nota les vamos a contar el origen y el presente de Orakke

CREDITO CARAS

Hace 10 años vi una vasija en un local en un pueblito en el Uruguay que me llamo mucho la atención. Sin perder tiempo la compre. Era una vasija tejida industrialmente pero estaba rígida, se sostenía sin armazón. Cuando la vi, me dije para mi interior, esto lo tengo que poder hacer. Entonces cuando volví a Argentina me dispuse a ver si lograba hacer algo parecido. Hice varios tejidos y varias pruebas de endurecimiento. Probe con varios hilados hasta que encontré el hilo de algodón que se lleva bien con el adhesivo que hoy en día usamos para rigidizar nuestros objetos.

A partir de ahí no paramos junto con mi familia al principio y después incorporando colaboradores hasta lograr lo que es ahora Orakke.

Empezamos todo el proceso en mi casa. Yo tejía, endurecía, moldeaba y vendía. Después de varios años nos mudamos a nuestro primer taller, un departamento de mi hermano que muy generosamente nos alquiló. En este lugar estuvimos 2 años y crecimos un montón. De a poquito fuimos incorporando gente que nos ayude a encolar, a armar pedidos, a vender, a entregar y a cobrar. Orakke se iba transformando poco a poco o mucho a mucho porque el crecimiento fue exponencial en una empresa

Después nos mudamos a un lugar más grande, donde estamos funcionando ahora. Es un lugar donde nos encanta estar. Hacemos todo ahí, menos el tejido, que lo hacen las tejedoras en sus casas.

Pasamos muchas horas creando. Y nuestro deseo es que se transforme en un taller modelo para que puedan venir a visitar y disfrutar de este procedimiento tan lindo.

Nosotros somo mayoristas, nuestros principales clientes son locales de decoración y a fines, un gran desafío el hecho de ser mayorista ya que nuestros objetos son tejidos a mano; moldeados y endurecidos de manera artesanal.

A nuestros clientes los fuimos conociendo participando dos veces al año en Presentes y ExpoCafira, exposiciones especializadas en decoración. Nos alegra mucho que nuestros objetos estén en los mejores locales de la Argentina.

Aprovecho para invitarlos a visitar nuestro stand en ExpoCafira del el 21 al 24 de agosto en la rural. Esta exposición es exclusiva para mayoristas, es decir para locales, diseñadores, decoradoras, personas y empresas que puedan acreditar que están en el rubro.

Mail: [email protected]

Instagram: orakkedeco

Cel: 11 4034 3703