Estudio Guevara Ottonello Arquitectos: siguen los reconocimientos internacionales

En el año 2007, los arquitectos Ian Guevara y Natalia Ottonello crearon el estudio que lleva sus nombres y con el que comenzaron a desarrollar proyectos de todas las escalas, principalmente, arquitectura hotelera, comercial y residencial, tanto de casas como edificios de apartamentos. En cada uno de sus proyectos, el estudio pondera fuertemente el desarrollo de una arquitectura sustentable de excelente diseño que ha sido galardonado internacionalmente, especialmente por dos de sus proyectos más recientes, ambos ubicados en Punta del Este: Don Majestic Hotel y Otto Uno.

¿Qué premios internacionales de Arquitectura ha ganado el estudio con Don Majestic Hotel?

El estudio fue galardonado por Don Majestic Hotel en varios concursos en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y Estados Unidos. Don Majestic Hotel es el proyecto de Uruguay que ha recibido más premios internacionales de arquitectura, en las premiaciones más destacadas y prestigiosas a nivel mundial.

En total son 13 premios: Ganador del Iconic Awards 2020 / Innovative Architecture / German Design Council, Alemania; Finalista del Archmarathon Miami 2020; Mención de Honor del Architecture MasterPrize Los Angeles, California, USA; Best Hotel Architecture Uruguay del Intenational Property Awards 2020-2021, Inglaterra; Best Hotel Interior Uruguay del International Property Awards 2020-2021, Inglaterra; Best Hotel Architecture Americas del International Property Awards 2020-2021, Inglaterra; Bronze Winner del IDA Design Awards 2020 Los Angeles, California, USA; Special Mention del German Design Awards 2021, Alemania; Winner Public Choice Award del German Design Awards 2021, Alemania; Winner Silver A’ Design Award 2021, Italia; Honorable Mention 2020 del LIV Hospitality Design Awards, Los Angeles, USA; Finalista del WAF World Architecture Festival y Winner del DNA Paris Design Awards 2021.

¡Felicitaciones, es una lista increíble! ¿También con Otto Uno han recibido premios prestigiosos?

También fuimos galardonados en Inglaterra con nuestro proyecto Otto Uno, en la categoría Arquitectura Residencial. Otto Uno es un edificio de 36 apartamentos ubicado en la Av. Roosevelt de Punta del Este. Fue seleccionado como finalista en el WAF World Architecture Festival, de Inglaterra. Este reconocimiento es realmente un honor y un orgullo para el estudio, ya que es un concurso muy importante de arquitectura, y es la primera vez que seleccionan, entre los finalistas de esta categoría, a un proyecto de Uruguay.

¿Cuál es la característica del World Architecture Festival?

Está dedicado a celebrar, inspirar y compartir la arquitectura sobresaliente de todo el mundo. Concede premios internacionales a los proyectos arquitectónicos más destacados con la finalidad de promover y divulgar la excelencia arquitectónica a nivel global.

