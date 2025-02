Kalu Deco: Un Viaje hacia la sostenibilidad y el diseño interior

CREDITO CARAS

Sol Ángeles Borenstein, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Kalu Deco nació en el año 2016, tenía 19 años y estaba estudiando Diseño de Indumentaria en el instituto de Roberto Piazza. Confeccionar almohadones me ayudaba a practicar la costura en máquina y para pagarme los estudios trabajaba en un local de ropa. Un día el local cerró y a raíz de eso decido hacer un viaje a Brasil con el cual soñaba hacía mucho tiempo. Al volver de ese viaje sabía que no quería trabajar más en dependencia, ese primer viaje me había hecho sentir mucha libertad y supe que necesitaba trasladar esa sensación a mi trabajo. Al poco tiempo me anoté en la Unlam para estudiar Diseño de Interiores con la Arquitecta Laura Marino, y me abrió un mundo que no sabía que iba a descubrir.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Somos una tienda virtual que brinda a través de sus redes asesoramiento, diseño e inspiración para decorar todos los ambientes internos de un hogar, desde cortinados hasta cesteria artesanal. Nuestros productos son 100% artesanales y de industria Argentina. Diseñamos y confeccionamos muchas veces a medida.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al mediano plazo?

Mi objetivo este año es podes ir mas allá de la tienda online, poder tener un acercamiento con mis clientes que año tras año confían y elijen Kalu Deco para decorar sus hogares y también poder darles asesoramiento en interiorismo, actividad que comencé a ofrecer hace ya algunos meses al que nombre Kalu Desing.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El gran punto que nos destaca es que todos nuestros productos son biodegradables, creo que esa es la naturaleza de la marca, lo que me hace seguir adelante a través de los años, es tan notable el daño que las industrias generan en el mundo donde vivimos que eliminar el plástico se volvió uno de nuestros grandes objetivos, poder ser lo más amenas posibles con el planeta y aun así tener nuestros hogares lindos decorados y organizados sin la necesidad de generar un mal impacto.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1138774667

Instagram: www.instagram.com/kaludeco

Facebook: www.facebook.com/kaludecohome