LOS SUEÑOS…NO SON SOLO SUEÑOS TAMBIEN SE HACEN REALIDAD

CREDITO CARAS

En esta oportunidad, MA DESIGN, después de un largo camino llegó a EXPO CAFIRA, que por mucho tiempo fue una idea, en mi cabeza (Mariana), mi vida estuvo rondando sobre el diseño de interiores, por muchos años, y recorrí muchas ferias, expos, locales y casas, que explotaban de hermosas formas de vivir. Y mi idea seguía ahí, de poder estar yo del lado de Expositor, y no de visita, de ser yo quien te ofrezca mis servicios, o mis productos.

Entonces, llego el momento, junto a Albert, mi socio, cerca de Marzo después de haber perdido mi trabajo en relación de dependencia, nos empujo a decidir emprender esta montaña rusa, de trabajo y esfuerzo. Le pusimos seriedad a nuestra imagen. Contratamos, gente para que nos hagan una web que este a la altura, unas comunity manager para las redes, fotógrafos para que se vea la realidad de nuestros muebles, y a la vez CAFIRA, que nos fue introduciendo a este mundo Mayorista, donde te abre caminos, de los cuales nos toca descubrir de apoco, y con muchas ganas y energía de que el mundo vea todo lo que nos gusta dejar huella en cada rincón. Y así llegó el 18 de agosto para armar nuestro STAND 132, el cual se había elegido el número pero íbamos a sorteo y no era seguro obtenerlo, ¡aunque el universo hizo que así sea, y nos tocó!, fue una semana de muchísima excitación, inexplicable sensación, de felicidad y nervios a la vez, de poner todo al asador, como se dice, ahí no hay excusa de mostrar todo lo que sabemos hacer y todo lo que podemos ofrecer, somos fabricantes de muebles y accesorios, mayorista y minorista, pero no es solo eso, también somos creadores de momentos únicos, porque nos metemos en la vida de cada uno para que no solo se lleven algo concreto, también se llevan una PASION. Gracias por darme este espacio nos vemos el mes que viene….