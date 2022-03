Muett: Diseño nacional

CREDITO CARAS

¿Belén cómo surgió Muett?

Con Nico nos conocimos en la Facultad. Los dos estudiamos Diseño industrial y nos cruzábamos bastante en los pasillos, pero no teníamos mayor relación, hasta que coincidimos de casualidad allá en el 2010, en el último año de Diseño y decidimos hacer la tesis juntos. Para nuestra sorpresa funcionamos bastante bien como equipo: él es más técnico y yo soy más comercial. Nos recibimos y no nos vimos por un par de años, hasta que en el 2014, estando los dos trabajando y con bastante experiencia en el rubro metalúrgico, se nos ocurrió que podíamos empezar a diseñar productos simples en acero para resolver problemáticas cotidianas. Al no haber en el país muchas opciones para el hogar en materia de estantes, decidimos realizar cosas con una vuelta de diseño y económico.

Empezamos Muett en el garaje de Nico en colegiales y en el 2018 pasamos a una casa de 200 m2 en Palermo, desde donde despachamos nuestros productos a todo el país, y con la expectativa de que pronto sea a todo el mundo.

¿Qué productos ofrecen al público?

Con ocho años de experiencia en emprender en Argentina, diseñamos y vendemos por nuestra web y Mercado Libre todo tipo de estantes, percheros, organizadores y muebles para el hogar.

Tenemos alrededor de 60 productos que son diseños originales nuestros y algunos pocos que adaptamos de afuera, pero todo es fabricado acá, siendo de diseño industrial nacional.

Nuestro artículo insignia es el perchero Fun de colores, y aunque en un principio la idea era vender estantes, tenemos una línea original de organizadores y soportes. Desde que comenzamos tuvimos varios años en los que duplicamos las ventas y durante la pandemia superamos todo tipo de expectativa.

En el 2021 hubo una gran contracción en el rubro que nos llevó a tener que rever nuestra estrategia, analizar nuestras decisiones y lo bueno que salió de eso es que terminamos de entender a fondo lo que hacemos y a dónde queremos ir. Vivimos aprendiendo y analizando lo que hacemos, somos simpatizantes del modelo Lean Start Up, que propone "hacer, medir y aprender". Además, todo lo que diseñamos busca aprovechar al máximo el material y contempla la durabilidad del producto en el tiempo.

¿Qué desafíos tienen como empresa?

Nuestro objetivo es posicionarnos como exponentes del diseño industrial argentino, que se relacione Muett con una excelente calidad y diseño, y que a la hora de elegir objetos para su hogar piensen en nosotros.

Queremos seguir creando objetos prácticos para mejorar el espacio en el que habitan las personas.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: www.muett.com

Instagram: @muettobjetos