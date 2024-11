Pintar con la sinergia natural de la naturaleza y la abstracción

CREDITO CARAS

1. ¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde pequeña, siempre me atrajo el dibujo y el arte era mi actividad favorita en el colegio. La verdadera revelación ocurrió cuando, embarazada de mi tercer hijo, mi madre me invitó a un taller de pintura. Desde la primera clase, supe que había encontrado mi verdadera pasión.

Mi trayectoria artística me ha llevado a explorar la pintura en Argentina, Chile y Uruguay, y también he incursionado en la escultura en el taller de Mónica Sartori, “la Colo”. Mi estilo está influenciado por mi amor por la naturaleza, especialmente el mar, que me fascina. Tengo una colección dedicada al mar y, más recientemente, he explorado la abstracción a pedido de mi hija Ita, utilizando texturas y materiales orgánicos. Mi trabajo actual abstrae los mares al llegar a la costa, usando colores neutros y elementos naturales para transmitir la esencia del paisaje marino.

2. ¿Qué significa para ti tu espacio de trabajo?

Mi espacio de trabajo es un lugar sagrado para mí. Es el momento en el que estoy completamente inmersa en mis pensamientos, explorando mis profundidades internas. Disfruto enormemente lo que estoy creando; es un lugar donde la creatividad fluye libremente y la inspiración me conmueve profundamente, llevándome a lugares emocionantes y nuevos en mi mente.

3. ¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Actualmente, estoy inmersa en el mundo de la abstracción a través de la experimentación con texturas. He estado trabajando en la abstracción de los mares al llegar a la costa, utilizando una paleta de colores neutros y materiales orgánicos como té, café, yerba, arena y cenizas. Estos materiales no solo aportan una calidad única a las obras, sino que también presentan desafíos en términos de manipulación y combinación, ya que cada uno tiene sus propias características y reacciones. Trabajar con estos elementos orgánicos requiere un enfoque experimental y una disposición para adaptarme a sus propiedades particulares.

4. ¿Qué proyectos tienes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

En los próximos días, participaré en una exposición benéfica en @cenarte y en la Rural, en la exposición BADA. Estos eventos representan una gran oportunidad para mostrar mi trabajo y conectar con otros artistas y coleccionistas. Mirando hacia el futuro, uno de mis grandes objetivos es seguir expandiendo mi alcance artístico a nivel mundial. Ya he expuesto en Dubái, Nueva York y Miami, perteneciendo a la galería Chile South Trip Gallery. Mi meta es llevar mi arte a nuevas audiencias y explorar nuevas formas de expresión y colaboración.

Datos de Contacto:

Instagram: @estelaruete.arte