Taller Abierto: La expresión del ser creativo

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde muy joven, mi conexión con el arte me llevaba a pasar horas dibujando. Crecí rodeada de ríos y delta en la ciudad de Tigre, por eso mis primeros dibujos eran de animales y paisajes. En el colegio, mis maestros destacaban mi habilidad y me pedían que hiciera dibujos en la pizarra para los actos patrios. Aunque estudié Bellas Artes y obtuve el título de Profesora Nacional de Pintura, ejercí la docencia un tiempo pero luego me desconecté. Sin embargo, mi pasión por la pintura resurgió a través de la música mientras trabajaba en el bar de rock de mi hermano. Allí fusioné la pintura con la música y creé mis primeras obras musicales como el retrato de Slash, Bowie, Madonna, The Beatles, entre otros, con la influencia del pop art . No tengo un estilo definido ya que estoy en constante transformación. Y aunque hoy estoy experimentando con lo abstracto mi fuerte es el figurativo, sobre todo los retratos.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Defino este lugar como mi templo, un espacio donde me conecto conmigo misma. Antes de ponerme a trabajar, me tomo un rato en silencio para meditar sobre lo que voy a pintar, qué materiales voy a usar, colores, etc. Luego, pongo música y comienzo. Según la inspiración, puedo dedicar unas pocas horas o incluso todo el día. En ocasiones, pasan varios días en los que solo observo la tela, pero cuando la inspiración llega, ¡no hay quien me detenga! Siento que el arte alimenta el espíritu, frase que llevo tatuada en mis costillas.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras?

Trabajo en lienzos de alta calidad montados en bastidores. Mi especialidad es la tela, aunque también intervengo objetos y mobiliario. Utilizo principalmente acrílicos, pinceles y espátula, y para dar textura cartón corrugado y gesso. Además, empleo esponjas, aerosol, difusores, entre otros.

Cuando tengo claro qué voy a pintar, comienzo por el fondo. Elijo cuidadosamente los lugares donde voy a aplicar el cartón y el gesso para lograr un equilibrio. Considero qué colores se adaptarán mejor dependiendo la figura y temática. Y A través de chorreadas y pinceladas amplias y sueltas, le voy dando vida a la tela. Luego me concentro en la figura principal y en fusionarla con el fondo. Disfruto mucho haciendo los últimos retoques previos al barniz.

Cada lienzo representa un desafío, tanto los que hago para mi colección personal como los encargos. Sin embargo, algunos trabajos presentan mayor dificultad que otros, por ejemplo, el retrato de algún familiar a partir de una foto difusa. Aun así, nunca digo que no. Amo lo que hago y me llena de alegría hacer felices a las personas que eligen mi arte.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

El año pasado expuse en BADA, presentando mis obras más poperas y vintage. Fué una experiencia increíble, conocí a artistas geniales y los elogios del público fueron gratificantes. Recuerdo especialmente a una señora que lloró al ver mi obra de Cerati. Siempre digo que cuando este tipo de cosas sucede el objetivo esta cumplido. Este año, me sumergí en lo abstracto, buscando soltar más la mano y dejando fluir emociones sin la exigencia que requiere hacer un rostro. Pienso seguir trabajando en mi nueva serie y en encargos personalizados. Siempre atenta a proyectos interesantes, como fué el de NFT’s , junto a un equipo de profesionales extraordinario, entre ellos Gabriel Rocca y Ruben Andon. O mi colaboración en una de las ediciones de Lunática, junto a Alfredo Segatori. También disfruté mucho la invitación de Milo Lockett para exponer en su atelier. Mi objetivo es continuar participando de éstos eventos y hacer feliz al público con mi arte.

Instagram: @plbaglianiarte

Facebook: Paula Bagliani Arte

Mail: [email protected]

Celular: 1154676306