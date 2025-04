Dalma Maradona prefirió mantenerse al margen de las polémicas que rodean a Daniel Osvaldo, pareja de su hermana Gianinna. Sin embargo, en las últimas horas, la mediática rompió el silencio y se pronunció ante la denuncia en contra del futbolista, donde dejó en claro su postura ante la complicada situación.

Dalma Maradona se pronuncia ante la denuncia contra Daniel Osvaldo

Mientras el escándalo crece y las acusaciones contra Daniel Osvaldo se acumulan, Dalma Maradona se declinó por la cautela. Pero en las últimas horas, la mediática rompió el silencio y respondió ante las preguntas que el público le hizo a Ángel de Brito sobre su postura ante la denuncia por violencia contra el futbolista.

Durante la emisión del programa de Ángel Responde en Bondi Live, el conductor le consultó a la hija de Diego Maradona sobre lo que está sucediendo con la pareja de su hermana Gianina. La consulta surgió luego de que Ana Oertlinger expusiera que su hijo más grande, fruto de su pasada relación con el delantero de Boca Juniors, vivió una situación de violencia por parte de su padre.

Por su parte, Dalma Maradona no esquivó las consultas y aseguró que no tenía idea sobre estas situaciones. A su vez, remarcó que no está a favor de ningún tipo de violencia y que este tema la sorprendió, pero destacó que no puede decir nada más porque desconoce lo que sucedió. “Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, concluyó.

En la misma línea, destacó que conoce al menor y que sabe que tiene relación tanto con Gianinna como con su sobrino Benjamín: “Yo al nene lo conozco, estuvo en la casa de mi hermana, no quiero hablar de más”. Aclaró que el joven también estuvo presente en cumpleaños de algunos familiares, por lo que lo sucedido la sorprendió.

Cabe destacar que Daniel Osvaldo fue denunciado por su expareja; en un principio lo hizo por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Pero, según comentó en el programa de Karina Mazzocco, posteriormente presentó otro escrito donde develó que su hijo vivió situaciones de violencia ejercidas por su padre, que fueron desde golpes hasta una mordida.

Las palabras de Dalma Maradona en Bondi Liv brindaron claridad sobre su postura en torno a la denuncia que enfrenta Daniel Osvaldo. Sin esquivar el tema, expuso su vínculo con él desde su relación familiar con Gianinna Maradona, sin comentar demasiado sobre la situación. Con el caso aún en desarrollo, las declaraciones de la mediática ofrecen una perspectiva directa en medio de la controversia.

