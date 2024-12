TraFogli: Entre sábanas y sostenibilidad, un mundo mejor

CREDITO CARAS

En diciembre, mes de celebraciones y nuevos comienzos, es el momento perfecto para elegir regalos que no solo transmiten afecto, sino también compromiso con el futuro. En este espíritu, TraFogli se posiciona como una marca textil que destaca por su fusión de tradición familiar, excelencia en las materias primas y un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental, especializándose en el bambú.



¿Por qué elegir productos orgánicos de TraFogli?

La industria textil tradicional es una de las más contaminantes del mundo. Sin embargo, TraFogli rompe este paradigma al optar exclusivamente por tejidos eco-friendly y orgánicos. Sus productos están libres de químicos, tintes y blanqueadores, lo que garantiza no solo una suavidad inigualable, sino también una mayor seguridad para la piel, evitando alergias y permitiendo que esta respire mejor.

Los productos cuentan con certificación Oeko-Tex®, lo que significa que pasa el criterio más alto de prueba de químicos y sintéticos dañinos a la salud.

Además, el uso de fibras naturales reduce significativamente el impacto ambiental:

•⁠ ⁠46% menos emisiones que contribuyen al calentamiento global.

•⁠ ⁠91% menos consumo de agua.

•⁠ ⁠62% menos consumo energético.

Este diciembre, regalá sostenibilidad.

TraFogli ofrece una oportunidad única de transformar el concepto de confort. Sus productos no solo representan un estilo de vida más saludable, sino también un compromiso con el cuidado del planeta. ¿Qué mejor manera de cerrar el año con textiles que inspiran?

