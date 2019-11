Vicky Peláez Arte: Un nuevo espacio para explorar Puerto Madero

¿Cómo surgió el proyecto en este nuevo espacio?

Lo que más me gusta es como me invitaron a formar parte de Kolher. Norberto Borzese, socio de la firma, fue inicialmente cliente mío en Solsken, donde soy curadora de arte y asesoro a nuestros clientes.

Recuerdo que Norberto eligió 3 obras divinas para su casa, esta buena experiencia sembró su semilla y queriendo para sus clientes lo que él recibió en su momento, me convocó. Me encantó la idea y me embarqué en el proyecto.

Kolher es una firma uruguaya, fundada en Montevideo hace 20 años por Eduardo Klinger, con una sede espectacular en Punta del Este, a cargo de Alejandro Lapchik. Aquí en Buenos Aires, el local está pensado como una casa, los ambientes tienen identidad y hasta hay un cuarto de bebé, diseñado por “El Corral” de Ricardo y Joaquín Da Costa.

Los espacios están ambientados con obras de diversos estilos y hay más de 17 artistas entre pintura y fotografía. En el jardín de invierno hay dos obras espectaculares del consagrado Juan Astica, que actualmente está exponiendo en la galería del Palacio Duhau y una instalación muy divertida de Jacinta Grondona.

Además, estoy muy contenta de sumar a Eli Solanet para coordinar el espacio, quién tras estar 20 años en la Galería de Jorge Mara hoy se une al proyecto, junto a las interioristas Micaela Montoya y Giselle Demonte. Con este equipo de lujo esperamos tapizar Puerto Madero de Arte Argentino.

¿Sobre qué cuestiones te consultan mayormente en tu asesoramiento?

Cada caso es único, es fundamental poder llegar a conocer a la persona y su espacio para entender qué es lo que lo moviliza a querer tener una obra. Soy amiga de la realidad, me adapto a sus gustos, estilos y expectativas.

Con todos esos elementos, realizo la búsqueda y les acerco las mejores alternativas para su proyecto. Es un proceso profundo y muy divertido a la vez.

Mirando al futuro, ¿cómo crees que se va a desarrollar el proyecto, a qué apuntan con tu equipo?

Más que mirando al futuro, ¡miro para arriba! Veo estas torres en Puerto Madero, con todas esas ventanas alineadas y como si se tratara del Hombre Araña me imagino entrando con nuestros artistas a dar vida y llenar con espíritu creativo un barrio nuevo ávido de posibilidades.

Para contacto: Cel.: (+54911) 4056 2666.

RECOLETA – Solsken: Av. Quintana 302

PUERTO MADERO - Kolher: Aimé Painé 1342

Conoce más en www.vickypelaezarte.com o en su perfil de Instagram.