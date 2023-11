Vicky Rivero

CREDITO CARAS

Vicky, ¿cómo fueron los inicios de tu empresa?

Lanzarme como marca personal fue todo un desafío. El emprendimiento surge de la necesidad de emprender sola, hace siete años que tomé la decisión de dejar una sociedad de diez años, con un local de venta de ropa y cosas para la casa ya establecido y lanzarme como marca personal.

No sabía cómo lo iba a hacer ni como me iba a ir, pero sí sentía toda la ilusión de poder hacer lo que me encantaba que era decorar. Para ello, estudié y me capacité para reforzar lo que sentía era lo mío, y como sólo se vive una vez había que intentarlo y resultó hermoso.

Desde el comienzo tuve el apoyo de muchas personas, clientes, amigos que confiaron en mí para sus celebraciones, eventos y para decorar sus casas.

Pasaron los años y con ellos un nuevo lugar para vivir, del Norte al Este desde hace un año y medio, lejos de mi zona de confort, pero nuevamente era algo que sentíamos había que intentarlo, si bien esto fue un cambio más familiar, pensé ¨será un año sabático para crear y estar más tranquila¨ y nuevamente gracias a clientes, amigos mi marca siguió creciendo ahora con nuevo público. El boca a boca, sinergia con marcas que suman y mucha garra para seguir fueron dando sus frutos y eso me hace muy feliz.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En mi canasta no solo hay flores, hay una nutrida variedad de productos y servicios donde vuelco toda mi experiencia para decorar espacios y eventos.

Mi intervención artística y funcional a la vez puede encontrase en una celebración familiar, una Boda, un evento corporativo o incluso en la ambientación de hogares, comercios y otros espacios.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Me proyecto acompañando a los clientes que se acercan en busca de soluciones, escuchando sus necesidades y preferencias ya sea para ambientar sus eventos, diseñando una nueva decoración en sus casas o regalando un ramo floral.

A su vez, seguir compartiendo mi pasión por las flores, ya que para mí el diseño floral es arte, terapia y disfrute.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Para mí la competencia es con uno mismo.

Celebro mi camino recorrido, porque sin dudas los frutos que estoy recogiendo hoy son gracias a mi pasión y amor por lo que hago, al trabajo, perseverancia y siendo siempre autentica.

