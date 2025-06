Adventus: Creando identidad a través de la moda urbana

CREDITO CARAS

Gian Degrossi, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Adventus nació como una idea en medio de una charla entre amigos, sin saber que terminaría siendo un proyecto que nos iba a movilizar tanto. Ninguno venía del mundo textil; simplemente compartíamos el gusto por vestir con identidad y sentíamos que faltaban propuestas que representaran a personas reales, sin moldes ni etiquetas.

Empezamos desde cero: aprendiendo sobre telas, producción, diseño y todo lo que implica poner en marcha una marca de ropa. Fue mucho más que hacer remeras; fue crear algo nuestro.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Adventus brindamos una línea de indumentaria urbana con diseño propio, enfocada en la versatilidad. Apostamos a que nuestras prendas puedan acompañar a quien las use en cualquier momento del día: desde entrenar en el gimnasio, hasta merendar con amigos o salir a bailar. No vendemos ropa por sí sola; queremos construir una identidad compartida. Que cada persona sienta que su Adventus la representa, que la puede usar como quiera y cuando quiera.

¿Qué objetivos tienen por delante?

Actualmente ofrecemos venta online y participamos en eventos, pero estamos dando el gran paso de abrir nuestro primer showroom. Es un puntapié que nos emociona, no solo como espacio físico, sino como lugar de encuentro con la comunidad que nos acompaña desde el día uno.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es que no seguimos modas ni buscamos parecer lo que no somos. Cada prenda tiene un mensaje, una intención, y está pensada desde lo que vivimos cotidianamente. Queremos que nuestras prendas hablen de quienes las visten, no solo de nosotros.

Si tuvieran que empezar de nuevo, ¿qué harían diferente?

Quizás nos habríamos interiorizado más en el detrás de escena de esta industria. El proceso de crear una marca de ropa independiente está lleno de tiempos largos, trabas productivas y mucha prueba y error. A veces uno cree que todo es más inmediato, pero la realidad es que construir algo con valor lleva tiempo. Aun así, todo ese recorrido nos fue dando identidad, y eso es lo que más valoramos.

Datos de contacto:

Instagram: @adventus.co

Celular: 5491162112694