Dra. Paola Andrea Fay: Innovación y cuidado integral en Ginecología Estética y Regenerativa

Dra. Fay, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Me formé como médica tocoginecologa en la UBA y en una de las maternidades más importantes de la ciudad de buenas aires donde se realizan más de 7000 partos por año. Esa experiencia me dio una base sólida y una enorme seguridad clínica. Luego me perfeccioné en ecografía herramienta que incorporé rápidamente a mi práctica diaria.

En 2002 me radiqué en una ciudad pequeña de Entre Ríos donde tengo mi clínica.

¿Cuáles son los servicios que brinda a sus pacientes?

Además de atender todas las consultas ginecológicas de forma integral, en los últimos años fui enfocándome cada vez más en una rama que me encanta: la ginecología estética, regenerativa y funcional. Es un área que todavía no está muy desarrollada por acá, pero que me parece fundamental para el bienestar de las mujeres. En el consultorio trabajo con tecnología de última generación: electroestimulación, picoláser, radiofrecuencia, láser de CO₂, plataformas HIFU —tanto íntimas como corporales—, tratamientos con plasma rico en plaquetas, hormonas bioidénticas, enzimas y exosomas. El objetivo es claro: acompañar a las mujeres a sentirse bien con su cuerpo, recuperar funciones, mejorar su calidad de vida… en todas las etapas que les toquen transitar.



¿Cómo se visualiza de cara al futuro?

Quiero seguir sumando tratamientos regenerativos, incorporar nuevas técnicas basadas en evidencia y seguir actualizándome para ofrecer siempre lo mejor. Me interesa mucho seguir promoviendo una mirada más integral de la ginecología, que no se quede sólo con lo físico o lo hormonal, sino que también contemple lo emocional. Porque todo está conectado, y eso se nota mucho en el consultorio.



¿Cuáles son sus diferenciales como profesional?

Tengo más de 20 años de experiencia en ginecología clínica y obstetricia, y eso me da una base sólida para mirar cada caso desde un enfoque amplio y humano. Pero además, sumé lo mejor de la medicina regenerativa con tecnología avanzada, algo que no se ve mucho en esta zona. Trabajo con mucha dedicación, con una ética de siempre seguir aprendiendo, y con una mirada empática. Escucho, observo, y me ocupo de cada detalle, porque sé lo importante que es sentirse acompañada y comprendida.



Si pudiera volver a empezar, ¿qué haría diferente?

Sí, seguramente hubiera empezado antes con esta subespecialidad. Actualmente veo que muchas mujeres viven en silencio con síntomas que podrían aliviarse con tratamientos simples y mínimamente invasivos. Y eso me da un poco de pena. Pero también reconozco que cada etapa de mi recorrido sumó. Todo lo que aprendí me trajo hasta acá, y hoy siento que tengo más herramientas que nunca para ayudar.

Datos de contacto:

WhatsApp: 3434 157973

WhatsApp Clínica Ramírez: 3435078306

Teléfono para llamadas: 3434901145.

Instagram: drapaolafay

Facebook: Paola Fay