Agus Seibel

CREDITO CARAS

Agus, ¿cómo fueron los inicios de tu marca?

Comencé a maquillar cuando tenía apenas 15 años, casi como un juego que rápidamente se convirtió en pasión. Al principio, me maquillaba a mí misma, a mis amigas y a mi familia, y poco a poco fui descubriendo que esto era algo que me encantaba hacer. Sin embargo, con el tiempo, decidí profundizar en mi formación y estudié la carrera de Diseño de Indumentaria. Fue ahí donde entendí que podía combinar ambas disciplinas: el diseño de moda y el maquillaje. Así surgió mi marca personal, donde integro lo mejor de ambos mundos, creando looks que reflejan una visión completa de la imagen personal.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco servicios de maquillaje profesional para eventos, producciones fotográficas y videos, además de asesoría de imagen. Mi enfoque es lograr que cada persona se sienta auténtica y confiada, potenciando lo mejor de su estilo. También, como creadora de contenido, ayudo a marcas a mostrar sus productos de manera creativa y profesional, utilizando mi experiencia en el diseño y el maquillaje para conectar con sus audiencias.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me distingue es la combinación de mi formación en diseño de indumentaria y mi pasión por el maquillaje. Esta dualidad me permite tener una visión más completa de la estética y la imagen personal. No solo maquillo, sino que ayudo a mis clientes a proyectar una imagen que los haga sentir auténticos. Además, siempre busco que el contenido que creo tenga un propósito y sea fiel a mi estilo, generando un impacto emocional.

A su vez, uno de mis mayores diferencias es que no solo me formé en diseño de indumentaria y maquillaje, sino que también estudié teatro durante toda mi vida. Esto me ayudó a desarrollar carisma y seguridad frente a las cámaras, lo cual me permite ser muy auténtica al crear contenido. Puedo conectar con la audiencia de manera natural y transmitir emociones reales, algo que es clave cuando trabajo con marcas. Sin embargo, siempre me mantengo genuina y profesional, evitando caer en actitudes autorreferenciales o engreídas. La combinación de mis habilidades artísticas, junto con esta soltura ante las cámaras, me permite ofrecer una propuesta fresca y distinta.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Mi objetivo es seguir profesionalizándome como creadora de contenido y colaborando con marcas que compartan mi visión. Me encantaría lanzar mis propios productos relacionados con la belleza y la moda, algo que sea accesible pero sofisticado. También tengo en mente expandir mi alcance a plataformas de educación, para compartir mi experiencia con quienes estén empezando en este mundo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Creo que una de las cosas que haría diferente es lanzarme antes al mundo digital. Al principio, tenía dudas sobre cómo combinar mi carrera de maquilladora y diseñadora con el contenido, pero ahora sé que fue un paso clave para conectar con nuevas audiencias. Hoy en día, ser visible en redes sociales es fundamental para cualquier profesional creativo, y lo hubiese integrado a mi marca personal desde el día uno.

Datos de contacto:

Instagram: @Byaguseibel

Mail: [email protected]