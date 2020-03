Agustina Vazquez: creadora de BioBalance

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Cuando me recibí de Licenciada en Nutrición y descubrí realmente lo que quería hacer con mi profesión, me di cuenta que de no hacerlo de forma independiente no iba a poder lograrlo. Desde el lado de la Nutrición, siempre me gusto conectar con mis pacientes, tomarme el tiempo que sea necesario y ayudarlos, no solo desde la alimentación, sino también brindándoles otras herramientas con las que me fui capacitando desde que me recibí para llegar desde un lado más holístico y abarcativo de la persona.

Quería crear una marca consciente. No ser solo un consultorio de Nutrición. Es por eso que en el espacio de BioBalance hay también estética facial y corporal con productos naturales y un market online donde solo se encuentran alimentos de buena calidad nutricional y plant based. Todo lo que se encuentra en BioBalance tiene en común el fin de ayudar a buscar el equilibrio desde lo natural y la salud.

En su profesión ¿qué diferencial aporta ser mujer?

La mayoría de los pacientes que recibo en mi espacio son mujeres y creo que la empatía que podemos generar entre nosotras, es única. Las mujeres que se acercan a mi espacio no vienen en búsqueda simplemente de una dieta, sino a aprender a cuidarse y descubren que a partir de una alimentación nutritiva y plant based pueden conectar desde un plano más mental y espiritual con ellas mismas y su entorno. Eso percibo como mujer y conecto con ellas para ayudarlas en su búsqueda de cambio. Tengo proyectado sumar, además, clases de meditación y yoga a futuro.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Cuando alineé mis pensamientos, emociones y acciones en mi profesión. Descubrir lo que amo y poder ejercerlo en un espacio que cree con esfuerzo, es mi mayor éxito. Y descubrir que puedo ayudar y generar en mis pacientes una conexión, es un regalo. Para mí, el éxito es poder ayudar al otro

¿Cuál fue el mayor miedo que tuvo que enfrentar?

Mi mayor miedo fue dar el primer paso, dejar de alquilar un consultorio por hora y decidir crear BioBalance. Era un salto que implicaba creer en mí y llevar a un plano real lo que estaba solo en mi mente.

Aprendí que cuando uno ama lo que hace y pone esfuerzo y dedicación, los caminos se abren. Confiar en nosotras es lo que nos impulsa. Los miedos siguen estando, pero es algo que tiene que servirnos de motor.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Actualmente, muchísimo. Para poder dar a conocer quién soy y mi espacio es una vía necesaria y de gran repercusión. En particular Instagram, que es la red social que más utilizo, genera mucho intercambio positivo. Me gusta utilizarla para ayudar a quien elige estar del otro lado.

