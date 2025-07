Yanina Latorre sobre las infidelidades que sufrió “Te mirás al espejo y decís ‘Sí, soy cornuda’”

Yanina Latorre es una persona que siempre dio que hablar a partir de sus declaraciones. Con un estilo que puede gustar o no, la periodista tocó todo tipo de temas, incluso aquellos que la involucran directamente. Una de esos, que en las últimas horas tomó mucho protagonismo, es el de las infidelidades que sufrió. “Te mirás al espejo y decís ‘sí, soy cornuda’", supo explicar.

En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a poner en palabras una experiencia personal que, lejos de escabullirse, enfrentó de forma directa: las infidelidades que marcaron momentos clave en su vida en pareja. Con una frase que mezcla ironía y aceptación, dejó al descubierto una mirada sin adornos sobre lo vivido.

“Me lo fumé, perdoné y seguí”, expresó recientemente, reafirmando que su elección no estuvo marcada por el escándalo, sino por una decisión consciente. En lugar de dramatizar, Yanina Latorre optó por una narrativa que combina ironía, aceptación y una mirada práctica sobre los vínculos. “No tengo una relación abierta, pero pueden haber deslices. A mí me funciona esta familia”, sostuvo.

Con fuertes rumores por infidelidades, la panelista eligió no victimizarse ni alimentar el conflicto. “No le pregunté nada, no me afecta”, dijo en relación a los rumores. Durante un programa en 2021, la angelita no se guardó nada y describió una reflexión que destacó por su impronta personal.

Las últimas declaraciones se suman a una serie de reflexiones que la conductora viene compartiendo desde hace tiempo, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Sin ir más lejos, en 2021, ya había hablado al respecto, revelando su experiencia personal con ese tema.

Fue durante un stream junto a Lizardo Ponce, que hoy es su compañero de equipo en SQP, Martín Cirio, Santi Maratea, Lucas Spadafora y Lola Latorre, que Yanina se desató con un monólogo en el que criticaba a un tipo específico de mujer. En el mismo, dejó clara su postura, con el habitual humor que la caracteriza. "Llega un día y te enterás que sos cornuda. Te mirás al espejo y decís 'Sí, soy cornuda'. Me metieron los cuernos y ¿sabés qué? no es tan grave.", exclamó, mientras su hija intentaba detenerla.

La reflexión que compartió Yanina Latorre en torno a sus experiencias con la infidelidad deja entrever una forma de enfrentarse a lo personal con crudeza y autenticidad. Entre frases que desarman estereotipos y una mirada que no busca justificarse ni provocar, la conductora trazó una narrativa que dejó a todos impactados.

