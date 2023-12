Aldana Casal

CREDITO CARAS

Aldana, ¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Desde pequeña me preguntaba sobre el padecimiento humano, pero fue en 2011 cuando realicé una formación como terapeuta floral donde inicie un camino que me trajo hasta donde estoy actualmente.

En 2017 terminé mi diplomatura de Terapia Regresiva y comencé a brindar sesiones de hipnosis. Dos años después, me certifiqué como Coach Ontológico y me inscribí en la carrera de Psicología.

Realicé diferentes postgrados como acompañamiento terapéutico en patologías graves, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, psicoanálisis, psicooncología, parapsicología y espiritismo.

¿Qué circunstancias te motivaron?

En mi casa había libros sobre temas ocultos que nadie leía, pero por algún motivo estaban ahí, hoy pienso: esperándome. No tuve una niñez muy fácil, el contexto algunas veces se complicaba y me gustaba perderme en esos libros.

Con la mediumnidad exacerbada, las energías que percibía alrededor no eran agradables. Recuerdo tener entre 6 y 7 años y rezar para que esas personas que veía o escuchaba se alejaran, nunca dude que estaban muertas pero no entendía porque me molestaban, algunas veces solo se quedaban mirándome.

Yendo a un colegio cristiano, fue difícil hablar de estas cosas. Estuve con miedos durante mucho tiempo, hasta que un día, alrededor de mis 30 años, aparecieron tres mujeres, vestidas con ropas antiguas al estilo de la época victoriana, vestidos largos, amplios y con encajes. Ese día estaba en mi habitación y mencionaron que debía estudiar a los espíritus. No tenía idea de que hablaban, nunca había escuchado hablar sobre espiritismo, pero me quedaron resonando esas palabras.

En ese momento brindaba sesiones de hipnosis, recuerdo que a los días atendí a una persona que me comentó que su abuela había sido espiritista, fue la primera vez que escuché el término “espiritista”, ahí comencé mis estudios en la Confederación Espirita Argentina que luego continúe de forma particular hasta el día de hoy.

¿Realizas capacitaciones y practicas relacionadas a tu profesión?

A medida que fui profesionalizando lo que percibía con las teorías espiritistas me preguntaba sobre muchas cosas en relación al psiquismo humano. La telepatía, el magnetismo, el inconciente, la mediumnidad, entre otras, fue ahí que decidí realizar la licenciatura en psicología y de alguna forma encontrar un punto de convergencia entre ambas ciencias.

En la actualidad me encuentro realizando mis prácticas en la urgencia del Hospital Interdisciplinario José Tiburcio Borda, terminando mi tesis sobre la descompensación esquizofrénica, brindando sesiones de acompañamiento en el desarrollo de la facultad mediumnica, hipnosis regresiva, coaching e investigando las comunicaciones con el plano espiritual.

