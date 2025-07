Rocío Marengo sin filtro sobre su embarazo: "Sin un hijo me sentía muy vacía"

Rocío Marengo cenaba con amigas en una parrilla de Las Cañitas en febrero del 2014. En la mesa de al lado, un grupo de hombres hacía lo mismo, y el intercambio de gestos e insinuaciones derivó en un inevitable diálogo. La conductora quedó hechizada. “Fue un flechazo”, recuerda hoy la modelo y conductora sobre cómo conoció a Eduardo Fort, el empresario de la reconocida chocolatera familiar (FelFort), hermano del recordado Ricardo Fort, y padre de su hijo por nacer.

“Él estaba recién separado, y cuando me iba caminando pasó con su auto y me dijo ‘¿te llevo?’ Yo estaba a una cuadra de casa y me subí igual, ya cuando nos saludamos percibí una química muy especial, se notaba que había algo… Yo estaba soltera y no buscaba nada, nunca imaginé que ese día me iba a terminar enamorando”, contó a CARAS Marengo, quien posó en exclusiva con su panza de 3 meses y 2 semanas y habló de su gran momento tras su lucha por quedar embarazada.

Embarazada de 3 meses, Marengo espero su primer hijo junto a Eduardo Fort.

Cómo continuó la historia de amor de Rocío Marengo y Eduardo Fort, padre de su bebé en camino

“A partir de ahí no pudimos cortar nunca, yo priorizaba mi laburo, y recién cuando la relación se hizo pública hubo trabajos que no los acepté más. Fijate que a sus hijos (Macarena, de 25, y los mellizos Angelina y Pietro, de 18) los conocí a los cinco años de estar juntos. Teníamos una relación normal de novios, pero no nos mostrábamos en ciertos lugares. Los hijos le decían a Eduardo que tenía que tener una novia, y nosotros ya estábamos juntos. Lo bueno fue que, cuando se enteró todo el mundo, la relación ya estaba lo suficientemente sólida para que las balas no nos hicieran daño”, rememora Marengo, y se explaya sobe esa etapa de consolidación del vínculo.

La conductora se sometió a tratamientos de fertilidad y contó los detalles de su sufrimiento.

La lucha de Marengo por convertirse en madre: su testimonio

“Una vez que pasó la pandemia dijimos okay, si estamos juntos vamos por el cien… Ahí yo bajé un cambio, no le di tanta prioridad al laburo para dedicarme más a organizar todo el tema de la familia ensamblada. Lograr que los chicos te respeten o que sepan que su casa también es la mía, coordinar los horarios para comer; en fin, todo eso lleva su tiempo. Y una vez que todo eso estuvo sólido, entonces sí, yo también quería tener un hijo… Y empezó nuestra lucha por ser padres”.

La lucha a la que invoca Rocío fue tan real como extenuante, teniendo en cuenta que comenzó hace cinco años con una búsqueda natural. Continuó con tratamientos de baja complejidad y después de alta, que llevaron a la protagonista a sentir miedo, incertidumbre y tristeza. “El tratamiento me fue apagando, no se me daba y sentía que no era la misma persona de antes”, confesó, impotente ante la falta de resultados a pesar de tener todo lo mejor a disposición.

“El tratamiento me fue apagando, no se me daba y sentía que no era la misma persona de antes”, confesó Rocío.

El apoyo de su pareja, de su hermana Sol (madre de dos hijos) y de su médica, la doctora María Inés Viglierchio, empujaron a Marengo a no darse por vencida, además de una fe inquebrantable que se tradujo en cinco visitas a Luján y una a Rosario para ver al mítico Padre Ignacio.

Rocío se aferró a todas las creencias posibles y desapareció de los medios y la vida pública en pos de la maternidad. Hasta que, en un nuevo intento, en el mes de abril, le transfirieron el mejor de tres embriones con buenas posibilidades de prender, y a los pocos días se realizó un estudio de sangre para ver si se le daba.

Marengo y Eduardo Fort se conocieron en 2014 y, tras cinco años de buscarlo, tendrán su primer hijo.

Marengo contó cómo fue el momento en que supo que estaba embarazada

“Fue la primera vez que sentí miedo, estaba preparada para recibir otra piña más. Me tocó ir al programa de Juana Viale y en plena salida al aire me escribe mi médica. Vi que el mensaje decía ‘¿podés hablar?’, llegó el corte y le dije que sí. Y me respondió ‘¡estás embarazada!’ Fue el domingo 11 de mayo, recuerdo que estaban Mauricio Macri, ‘Cocho’ López y Gastón Edul, incluso Mauricio me preguntó si el mensaje era de mi marido y le dije que no, que era de mi médica. Pero no quería que se filtre nada, todo era muy pronto y a los tres días nos fuimos con Eduardo para Miami”, relató a CARAS con alta carga de emotividad.

Incluso, en ese viaje tuvo pérdidas y sintió náuseas como nunca en su vida, lo que despertó sospechas de que estaba embarazada por parte de las hijas de Fort: “El tamaño del bebé era el de una semilla de chía, me agarró una ansiedad muy fuerte. Después las ecografías determinaron que había tenido un hematoma, necesitaba hacer vida tranquila y mucho reposo”, aseguró.

"Ser mamá siempre fue mi sueño", dijo Marengo, con fecha de parto para el 15 de febrero.

—Se tomó su tiempo para confirmar la noticia...

—Sí, algo se había filtrado y muchos ya lo sospechaban, pero oficialmente lo anuncié en un programa de la televisión chilena. Me pareció justo porque a Chile llegué en el 2004 y trabajé muy bien durante veinte años, me sentí siempre muy cómoda, querida y respetada.

"Mi madre, mi hermana y mi hermano no lo podían creer, ellos saben mejor que nadie todo lo que padecimos en estos cinco años. Eduardo quedó conmovido, y me encantó lo bien que se lo tomaron sus hijos, que ya algo sospechaban. Los tres ya hablan de su futuro hermanito, y hay un gran debate familiar acerca de si será hincha de River o de Boca (risas).También me sorprendió mucho el cariño de gente que no conozco, como empatizaron con mi historia y mi búsqueda", admitió Marengo con emoción.

La pareja ya sabe el sexo de su bebé y lo revelará en septiembre.

—¿Saben en la intimidad el sexo del bebé? ¿Qué posibles nombres se barajan?

—Sí, ya lo sabemos, pero lo vamos a anunciar oficialmente durante una fiesta de revelación de sexo en septiembre. Y nombres ya hay un par firmes, tanto de los tradicionales como de los no tanto.

—¿De cuánto está exactamente y para qué fecha lo esperan?

—Estoy de tres meses y dos semanas, me parece algo mágico. Y está previsto que nazca el 15 de enero, en plenas vacaciones.

—¿Cómo se imagina a la Rocío madre?

—No lo quiero consentir, pero creo que me va a costar. Quiero que sea un bebé feliz, contento y muy dado con la gente. Me faltaba algo en mi vida, tenía de todo pero me sentía muy vacía. Ser mamá siempre fue mi sueño, y muchas veces mi trabajo me alejo de eso. Me faltaba esa pata, necesitaba una familia constituida y a partir de la noticia volví a ser la que era. Tanta energía necesitaba canalizar que me puse a estudiar Administración de Empresas y me voy a recibir con bebito en brazos (risas).

—Se comentó que Martita Fort (21) sería la madrina...

—No, no. En realidad, Felipe (21) quería ser el padrino, pero todavía no hay nada decidido.

