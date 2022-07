Anahi Lerea Make Up

CREDITO CARAS

En la actualidad dicto cursos de Automaquillaje y de Maquilladora Profesional, del cual ya son más de 300 alumnos en los últimos meses tanto Online como Presencial, mis cursos están pensados para diferentes personas, no hay edades ni sexo, ya que el mundo de la belleza cada día crece más y más, la carrera que cree es completa donde además de maquillaje aprenden todo lo que necesitan saber para abrir su propio salón, como ser esmaltado semipermanente, peinados, y mucho más.

Hace unos meses obtuve una nueva especialización, para brindar un mejor servicio a mis clientes, actualmente soy especialista en preparación de novias y en mi atelier realizamos el día de la novia (único en Oberá que realiza ese servicio) el cual incluye, champan, break, en un espacio pensado para vos y tus seres más cercano que te acompañaran ese día.

Además estoy preparando un nuevo lanzamiento que será uno de los pasos más importantes de mi vida, uno de mis más grandes sueños está a punto de hacerse realidad, todo el esfuerzo y por lo que vengo trabajando hace unos meses al fin está dando sus resultados positivos, estén atentos que se viene algo muy grande. Aguarden…

Siempre les digo a mis allegados y a mis Bellas seguidoras que por los sueños se trabajan, porque los sueños no se realizan durmiendo, hoy puedo decir que detrás de cada logro importante en mi vida hay mucho trabajo y dedicación, no todo es color de rosas también hay frustraciones, altibajos pero nunca me rendí.

Saber que personas como yo pueden llegar a creer en sus sueños, cada alumno que pasa por mi curso es incentivado a crecer más, a salir del margen, a crear su propio estilo. Ver las caras de satisfacción y esa sonrisa que tienen cuando finalizan los cursos ya me deja feliz.

Instagram: anahilereamakeup

Youtube: Anahi Lerea

e-mail: [email protected]

Anahi Lerea Cosmetóloga y Maquilladora Profesional e Internacional

Teléfono:+5493755215145