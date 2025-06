Diseñar con sabor: el arte de contar historias con tortas

CARAS

Cuando alguien me escribe para encargar una torta, no me están pidiendo solo un postre: me están confiando una parte muy especial de su historia. Puede ser un cumpleaños, un baby shower, un aniversario o una primera comunión. Y muchas veces, todo empieza con algo simple: una imagen, una tarjeta de invitación o incluso una idea suelta que me comparten por mensaje. A partir de ahí, empieza la parte más linda de mi trabajo: transformar eso en una torta única, pensada especialmente para esa persona.

En Nala’s Bakery trabajamos con tortas personalizadas de calidad premium, elaboradas con ingredientes seleccionados y atención al detalle. Lo que más disfruto es ese proceso creativo que va desde una inspiración inicial hasta la torta terminada, siempre siguiendo mi premisa: la torta además de linda tiene que ser riquísima.

Muchas veces la clienta me dice: “Flor, te paso la invitación del cumple, ¿se podrá hacer algo con esto?”. Yo me baso en todas las características: los colores, la tipografía, los detalles gráficos. Si hay una ilustración, pienso cómo llevarla al fondant o modelarla en pasta de azúcar. Si el estilo es más minimalista o elegante, busco que la torta refleje ese mismo lenguaje visual. Hay algo mágico en poder traducir la esencia de un evento en forma de torta, y que esa torta no solo sea hermosa sino también exquisita.

Cada diseño es 100% personalizado. No tengo un catálogo cerrado porque creo que cada historia es diferente. Me inspiran los detalles: un vestido, una flor, un personaje favorito, una paleta de colores. A veces hago bocetos a mano, otras veces armo una idea directamente en mi cabeza y la vuelco al pastel mientras trabajo. Siempre busco que el resultado sea armonioso, equilibrado y, sobre todo, que emocione.

Trabajo con una mezcla de técnicas: modelado, pintura a mano, collage, flores de azúcar, estructuras en volumen… cada torta es una pequeña obra de arte comestible. Y como sé que ese día todo tiene que salir perfecto, vos no tenés que ocuparte de nada, ni siquiera de la velita. Coordinamos todo con tiempo, y el retiro se hace por Belgrano de manera puntual y organizada.

Me emociona ver la reacción de quienes reciben la torta, pero también la de quien la encarga. Porque detrás de cada pedido hay alguien que pensó en cada detalle, que imaginó ese momento con amor. Y mi trabajo es acompañar esa visión, ponerle forma, sabor y corazón.

Flor Pukacz – Nala’s Bakery

1167130800

@nalas_bakery