Antonella Stringa

Antonella, ¿cómo surgió dedicarte a esta profesión?

Cuando tenía 18 años elegí estudiar Psicología, al finalizar el tercer año me sentía incompleta, y eso me llevaba a encontrarme estresada, enojada, angustiada; a la par de eso en mi vida personal también estaba con algunas inquietudes. En ese momento entendí que si quería sentirme completa era necesario conocerme y elegir por mí y no por expectativas ajenas. Así fue como comencé a investigar más sobre el Coaching Ontológico. Durante dos años me frenaba por mis creencias limitantes y comodidad; al quedar embarazada me propuse comenzar más allá de los miedos y así fue como en el año 2022 arranqué a transitar esta hermosa profesión, finalizando con mi certificado.

¿Cuáles son los servicios que brindas como Coach Ontológica?

Mis servicios van destinados a personas que se encuentren con creencias limitantes, incomodidades (superar a alguien, tomar decisiones, sentirse estancados), en definitiva, a quienes elijan transformar/cambiar algo de sus vidas. Para lograr el objetivo les brindo sesiones privadas, virtuales o presenciales; a la vez realizo talleres para crecimiento personal.

¿Cuáles son tus objetivos a mediano plazo?

Como objetivos principales tengo presentes:

- Acompañar a personas desde diferentes ámbitos para que aquellos quienes tienen una economía o costumbres sociales limitantes, puedan también acceder a un acompañamiento.

- Realizar talleres de manera presencial y virtual para que más personas puedan acceder a mis servicios, inclusive aquellos que no se sienten preparados para presentarse en una sesión individual.

- Capacitarme en post títulos, para obtener más herramientas de acompañamiento

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Considero que “uno no puede dar lo que no tiene”. Por lo tanto, mi parte profesional tiene que ver en como soy yo, y eso ya me diferencia de los demás. Mi esencia tiene que ver en ser genuina, me van a observar siendo sincera, coherente. No quiero que me vean como una perfecta coach que tiene la vida resuelta, al contrario, acciono para ser una excelente coach siendo humana.

Por otro lado, le doy importancia a los pequeños detalles, esos que te hacen sentir en un lugar confiable, que tu corazón es libre de expresar todo lo que necesita y eso también lo brindo en cada servicio.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Hasta hace un tiempo hubiera respondido que cambiaría el haber dudado por tanto tiempo y mi falta de confianza. Sin embargo, en la actualidad comprendo que todo fue parte del proceso, que primero debía entenderme, y para eso fue necesario pasar por algunas situaciones. Hubo acciones de las cuales no me siento orgullosa o satisfecha, inclusive en las que sentí enojo o tristeza, pero las vivo como aprendizaje. Y si hoy puedo responder “No cambiaría nada” es simplemente por estar siendo coherente conmigo, pedí perdón de corazón cuando fue necesario, admití mis errores, me hice responsable de mis acciones, me escuché y cuando el resultado no era el esperado me pregunté ¿quién quiero ser luego de ésto?

Datos de contacto:

Instagram: @coachontologica_anto

Mail: [email protected]

Teléfono: 3467 - 418821