ARmakeup - AntoAra

CREDITO CARAS

- ⁠¿Quién Es AntoAra?

- ⁠Araceli Antonella Rojas conocida como AntoAra en redes sociales es CEO de ARmakeup oriunda de la ciudad de Gdor Virasoro Corrientes, Empresária de 29 años, mama de Canela (2) y Dante de 9 meses. Esposa de Maurício Dos Santos llevando 10 años de Casados. Referente de la Belleza Formada en varias academias nacionales e internacionales como Maquilladora Profesional y Asesora de Imagen. Creadora de contenido de Belleza en las redes sociales como Beauty Influencer , Nominada como Mejor Maquilladora del Noreste Argentino y dueña de la marca AR cosmetics é perfumería.

- ⁠¿Cómo Surgió la Empresa?

- Estando en la Facultad cursando la carrera de Contador Público lo que fue un hobbie y una pasión desde niña en el mundo de la belleza dio comienzos a lo que hoy es ARmakeup . Conocida como “la chica de las pestañas” realizaba servicios a domicilio de extensiones de pestañas pelo a pelo en el 2013, realizando también uñas esculpidas en acrílico y posteriormente ofreciendo el servicio de maquillaje social a Domicilio. Capacitándose año tras año en academias nacionales como a nivel internacional, apostó en el 2019 por su primer Studio de Belleza ARMAKEUP ubicado en La Ciudad de Gdor Virasoro.

- ¿Qué servicios Brinda ArMakeup?

Ofrecemos servicio de Maquillaje Social, Artístico, Novias, Quinceañeras

Clases Presenciales de Maquillaje Profesional y Pestañas

Perfilado de Cejas y extensiones de Pestañas

Ventas de Cosméticos en general y también contamos con tienda Online.

- ¿Cómo surge el comienzo de la marca AR cosméticos y Perfumería?

Mi gran sueño siempre fue ser referente del mundo de la belleza, de hacer pestañas casa por casa con mi bolso, a abrir mi local de belleza, enseñar a chicas en este rubro hermoso me vi que tenía que hacer algo más, así pude coincidir con especialistas que hicieron posible un sueño que tenía que era mi propia marca de cosméticos, consecuentemente la línea de Perfumes.

- ¿Quién es AntoAra en las redes Sociales?

En Instagram como en TikTok pueden ver mis videos como Beauty Creator también mis trabajos de Maquillaje, en las historias siempre dando regalos a las seguidoras y haciendo reseñas de productos. Mostrando mi día a día como Mamá, esposa y empresaria.

- ¿Qué mensaje le dejarías a las chicas que están comenzando en este rubro?

El mensaje que les dejo a todas mis clientas, alumnas y seguidoras que si tienen un sueño que no lo dejen morir, que escriban en un papel y confíen que Dios en su tiempo hace que ese sueño se hace realidad. Soy una chica de un pueblo del interior de Corrientes, hija de madre soltera con una infancia dura lo cual no fue obstáculo para lo que hoy estoy viviendo, escapando de mi mente todo lo que hoy estoy logrando si no fuera por Dios que se encargó de realizar los deseos de mi corazón, Siempre colocándolo a Él en primer lugar en mi vida.



Pueden Encontrarme en:

- *Instagram* como @anto.ara

- ⁠*TikTok* @antoara1

Nuestro Studio de Maquillaje está en Amado Bompland 1035 Galería fax Local 2 - Gdor Virasoro Corrientes.

Contacto: 3756-465834.