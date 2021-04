Arquitextura: Nueva Tendencia en Distrito Arenales

Hoy conversamos con el Interiorista Mariano Faur de Arquitextura, fabricante de muebles y sofás que celebra 20 años en el mundo del diseño. Actualmente Arquitextura se posiciona como tendencia en el Distrito Arenales, con su nuevo local de la calle Uruguay 1211, presentando La Nueva línea 2021 de muebles, sofás y accesorios, con una nueva y original manera de mostrar sus diseños en las redes.

¿Cómo surge Arquitextura?

La marca se inicia a fines del año 2000, en otro momento también de fuertes cambios. Haber comenzado en una crisis nos dio la habilidad de aprender a adaptarnos a los distintos contextos que se fueron planteando en los últimos años. En un principio, comenzamos fabricando objetos de diseño y decoración ante el surgimiento de la Fabricación Nacional por la sustitución de Importaciones, lo cual fue un muy buen impulso para luego, en una segunda etapa, ya entrar de lleno al diseño de muebles y su fabricación, introduciéndonos así en el mundo de la Arquitectura Interior.

¿Qué caracteriza a la línea de Arquitextura y a que publico apunta?

Nuestra propuesta se caracteriza por sus líneas de diseño italiano, siempre inspiradas en las últimas tendencias de la Feria del Mueble de Milán. Como fabricantes apuntamos al público minorista que consume diseño de vanguardia, y actualmente nos ampliamos a la atención profesional de arquitectos y decoradores, ofreciendo soluciones a medida y promociones de entrega inmediata.

El 2020 fue un año de cambios para todos, ¿cómo fue el suyo?

El 2020 pudimos articular un cambio muy importante en nuestra fabricación, produciendo stock de muebles y sofás con entrega inmediata, dando la posibilidad a nuestros clientes de armar su casa sin la necesidad de tener que esperar los tiempos de producción. En un contexto de faltantes y de poca disponibilidad, apostamos a tener de todo y AHORA, diferenciándonos del resto con este sistema de venta.

¿Qué proyectos tienen para este 2021?

Ya afianzada nuestra línea de Mobiliario de entrega inmediata y accesorios, este año tenemos PLANIFICADO seguir desarrollando nuestra línea de textiles, la cual se va a ir renovando a lo largo del año en tendencia y colores.

Las publicaciones en Instagram y Facebook se destacan por sus videos explicativos, ¿cómo surgió eso?

Siempre me gusto explicar cómo funciona cada diseño, como está construido y el por qué; “lo que es cómodo para unos no lo es para otros”. Con los videos trato de mostrar a la gente cuál es el modelo adecuado para su necesidad. En el caso de los sofás, hay modelos para gente alta y otros para los que no lo son, y tenemos opciones para ambos, incluso también para compartir estas diferencias. Con los videos nuestros seguidores reciben un asesoramiento que va más allá de las fotos ¡y sus comentarios están buenísimos! algunos muy divertidos… El vínculo que se genera es muy piola, el cliente ya me conoce de antemano y sabe lo que vino a buscar, todo fluye de otra manera.

¿Cuáles son sus métodos de venta y consulta?

Atendemos desde nuestro local de Recoleta, en Uruguay 1211, donde disponemos de stock con entrega inmediata y promociones permanentes. También recibimos consultas de todo el país por medio de nuestro Instagram @arquitextura01 y Facebook Arquitextura. Además, contamos con nuestro Whatsapp 1164609768, donde brindamos asesoramiento online y coordinamos para que nuestros clientes nos visiten.

