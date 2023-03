AUDÍFONOS Y TELECOMUNICACIÓN

CREDITO CARAS

Cada vez avanza más la tecnología de los dispositivos auditivos crece de una manera exponencial, para ofrecer soluciones más cómodas y adecuadas a cada paciente, según donde viva, su edad, su actividad laboral, su condición física general, su entorno familiar, su dificultad auditiva, que es única.

Una de las últimas novedades que podemos destacar es la telecomunicación.

La misma funciona a través de un programa que conecta al usuario con su profesional Audiologa/o a través de su celular y los mantiene conectados como camino para optimizar una mejor audición a través de correcciones en la calibración de los mismos a distancia.

El paciente solicita asistencia a través de la aplicación que tenga en su teléfono, que varía según la marca y entonces es posible a través del software de los productos, que del Audiologa/o evalúe los requerimientos que le indica el paciente y valorando su historia clínica , reprograme los audífonos a distancia con un trabajo en línea e interactivo con el usuario, desde su casa, su trabajo y ahorrando tiempo de viajes, distancia y esperas en las visitas.

A veces sucede que viajas por trabajo o simplemente por vacaciones y la condiciones ambientales cambian, ejemplo presencia de viento, ambientes ruidosos entre otros y requieren incorporar una nueva memoria, es decir corregir la programación actual. Podríamos dar muchos casos en donde el paciente pueda requerir cambios en la audibilidad de sus audífonos y hoy es posible que se operen desde donde el paciente se encuentre.

Ya la distancia no es un problema...obviamente que hay un trabajo de la adaptación de un audífono que es presencial, moldería y demás pero disminuye la necesidad de visitas continuas a la consulta.

Los primeros meses del uso de audífonos requiere de mucho apoyo de la Audiologa/o para generar que el paciente se acostumbre a usarlos y al reconocimiento de sonidos y del lenguaje hablado, con esta modalidad se pueden elaborar programas de controles y seguimientos

Un consejo, si se dan cuenta que tienen o sospechan que pueden tener un problema de audición, es importante que hagan una consulta, muchas veces las dificultades auditivas pasan desapercibidas, son progresivas y vamos conviviendo con dificultades que nos hacen sufrir, suele pasar con nuestros entornos que no entienden lo que está pasando, cuando no respondemos, no participamos en conversaciones y tantas situaciones que se generan.

Hoy se ha comprobado que la audición saludable mejora la salud en general, los usuarios de audífonos correctamente adaptados, restauran sus patrones de audición, escuchan con definición y claridad, se les facilita más socializar y disfrutar de actividades en grupo,

Esto puede ayudar a evitar una potencial demencia al tener el cerebro ocupado y en actividad

Escuchar música también ayuda las funciones cognitivas como la memoria,la atención y desencadena sentimientos de emoción, alegría ,ganas de vivir, de crear, de conectarnos con proyectos

Te invitamos a que pidas un turno en AUDIOSIGA ,"La casa del Audífono", que vamos recibirte con profesionalismo, con calidez y dedicación para resolver tu dificultad, La audiología es nuestra pasión,,,

Silvia Neto Directora y Audiologa de Audiosiga "La casa de Audifono"

Mail: [email protected]

Cel.+54 91158041140

Web: www.audiosiga.com.ar

Facebook / Instagram: @audiosiga